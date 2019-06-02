Altındağ'da tatlı denetimi

Ankara Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi gıda üreticilerine denetim gerçekleştirdi.

Halkın sağlığını korumak için durmadan çalışan Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi 10 kişilik ekiple Aydınlıkevler Mahallesi ile Siteler bölgesinde tatlı ve gıda üretimi yapan işletmeleri denetledi.

Zabıta Ekipleri, işletmelerin üretim noktaları başta olmak üzere; depolama, temizlik ve hijyen koşulları ile ürünlerin son kullanma tarihlerini büyük bir dikkatle inceledi. Hiçbir detayı gözden kaçırmayan zabıta ekipleri, işletmelerin evraklarını da tek tek inceledi. Kurallara uyan işletmelere teşekkür eden zabıta birimleri eksiklikler tespit ettiği üreticilere de idari yaptırımda bulundu.

“Vatandaşların sağlığı için görev başındayız”

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, zabıta ekiplerinin denetimlerinin sadece yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde değil, bayram sonrasında da 7/24 devam edeceğini belirtti.

Vatandaşın sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyleyen Başkan Balcı, ”Vatandaşlarımızın bayramı sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için denetimler yapıyoruz. Denetimlerimiz her bölgede aralıksız olarak devam edecek.Vatandaşlarımızda gördükleri olumsuzlukları 24 saat hizmet veren 507 00 55 numaralı telefondan bize anında bildirebilirler” dedi.