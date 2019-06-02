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Çıkrıkçılar'da Ramazan bereketi

Başkentte Ramazan bayramı alışverişlerinin kalbi olan Çıkrıkçılar Yokuşu’nda yoğunluk yaşanıyor. Bölgeye giderek hem esnafla hem de vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Balcı, Çıkrıkçılar Yokuşu sakinlerinin taleplerini dinledi. 
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ÇIKRIKÇILAR’DA RAMAZAN BEREKETİ

Başkentte Ramazan bayramı alışverişlerinin kalbi olan Çıkrıkçılar Yokuşu’nda yoğunluk yaşanıyor. Bölgeye giderek hem esnafla hem de vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Balcı, Çıkrıkçılar Yokuşu sakinlerinin taleplerini dinledi. 

Başkentin kalbi Altındağ’da, alışverişin nabzının attığı Çıkrıkçılar Yokuşu Ramazan Bayramı öncesi hareketli günler yaşıyor. Vatandaşların her aradığını bulabildiği Kale Mahallesi’ndeki Çıkrıkçılar Yokuşu ve çevresi  yine Ankara halkının ilk tercihleri arasında oldu. Vatandaşın bayram alışverişi için akın ettiği Çıkrıkçılar Yokuşu’nu ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, esnafla tek tek sohbet ederek taleplerini dinledi. Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Balcı, Altındağ Belediyesi yetkisinde olan sorunların giderilmesi için de birimlere gerekli talimatları verdi. 

-“SORUNLARI DİNLEDİK, BAYRAMLAŞTIK”

Altındağ’ın sadece kültür ve turizm başkenti olmadığını, aynı zamanda ticaretin de merkezi olduğunu ifade eden Başkan Asım Balcı, “Altındağ’ın gece nüfusu 370 bin civarında ancak bu rakam gündüzleri 1 milyona çıkıyor. Bunda Altındağ’daki önemli ticaret merkezlerinin payı büyük… Ulus, Samanpazarı, Suluhan ve Çıkrıkçılar Yokuşu bunlardan sadece birkaçı…  Sınırları içerisinde AVM bulunmayan Altındağ’da gelenekselleşmiş bir alışveriş kültürü vardır. Bizde bu kültürü yaşatabilmek için esnafımızın yanında olduk, sorunlarını dinledik. Bayram öncesi esnafımızın ve halkımızın alışveriş telaşına ortak olduk, bayramlaştık. Tüm Ankaralı hemşehrilerimizi bayram alışverişlerini yapmaya Altındağ’a davet ediyorum” ifadelerini kullandı. 

-“ESNAF KAZANIRSA ALTINDAĞ KAZANIR”

Altındağ’ın tarihi bölgelerinde ticareti canlı tutabilmek için esnafı sürekli dinleyeceklerini söyleyen Başkan Balcı, “Esnafımızla sürekli istişare halindeyiz. Onların ticaret hacimlerini geliştirebilmeleri için sorunları çözmeye çalışıyoruz. Altındağ’da yıllardır var olan alışveriş geleneklerini sürdürebilmek için esnaflarımızda toplantılar gerçekleştireceğiz. Esnafın kazanması demek Altındağ’ın, Türkiye’nin kazanması demektir” diye konuştu.

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