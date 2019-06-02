Ertuğrul Çetin Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor

Mübarek Ramazan Ayının son günlerinin yaklaşması ile beraber Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Ev ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan ayında ev ziyaretleriyle vatandaşların talep ve isteklerini dinliyor. İftardan önce cadde ve sokaklardaki Pursaklar esnafını ziyaret ettikten sonra hemşehrilerinin evlerine konuk oluyor. İftardan sonra ise ilçemizin farklı mahallelerinde ev ziyaretlerine çıkıp vatandaşlarımızın çay davetlerini kırmayarak evlerine misafir oluyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin‘’ Vatandaşlarımızın kapılarını çalarak, dertlerini dinliyoruz. Sorunlarla ilgili çözümler arıyoruz. Halkımız ile gönül birlikteliği kuruyoruz. Ramazan boyunca her gün bir eve konuk olmaya gayret gösterdik. Ramazandan sonra da böyle olmaya devam edecek.’’ dedi.