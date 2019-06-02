ÇANKAYA HAZİRAN'DA DA SANAT DOLU

-ÇANKAYA HAZİRANDA DA SANAT DOLU

ÇANKAYA BELEDIYESI HAZIRAN AYINDA DA KONSERLERDEN MEZUNIYET SERGILERINE TIYATRO OYUNLARINDAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLAMASINA KADAR PEK ÇOK ETKINLIĞI SANATSEVERLERLE BULUŞTURUYOR.

Çankaya Belediyesi Haziran ayında da konserlerden mezuniyet sergilerine tiyatro oyunlarından bağımsızlık günü kutlamasına kadar pek çok etkinliği sanatseverlerle buluşturuyor.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin mezuniyet sergisi Çağdaş Sanatlar Merkezinde ÇSM 11-21 Haziran tarihleri arasında görülebilecek. 12 Haziran 19.30da sanatçı Korkmaz Şenlerin piyano dinletisinin sanatseverlerle buluşacağı ÇSMde 15 Haziranda Akademi Sanat Kulübü Türk Halk Müziği Korosu 20 Haziran 20.00de Anadolu Türk Halk Müziği Topluluğu sahne alacak.

Yılmaz Güney Sahnesi ise 11 Haziran 20.00de MÜZED Türk Halk Müziği Topluluğunun Türkülerle Anadoluda Gezintiler Konserinin ardından 13 Haziranda TOBB ETÜ Tiyatro Topluluğunun Yedi Kocalı Hürmüz oyununa ev sahipliği yapacak. Yılmaz Güney Sahnesinde 14 Haziran saat 20.00de Celal Abacı Dostlar Korosu 19 Haziran 19.30da Sokullu Çankaya Evi Türk Sanat Müziği Konseri 29 Haziran 19.30da Emek Çankaya Evi Türk Halk Müziği Dostluk Korosu konserleri yer alacak.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi 14 Haziran 18.30da açılacak Hollandaya göçü konu alan Gurbette isimli fotoğraf sergisine 29 Hazirana kadar ev sahipliği yapacak. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezinde de 16 Haziran 13.00de başlayacak Filipinler Kültür Gününde ise Filipinlerin bağımsızlığının 121. yılı kutlamaları gerçekleşecek. Merkez 18 Haziran 19.30da Çağdaş Drama Derneği Topluluğunun Bukalemunlar oyununu Ankaralılarla buluşturacak.