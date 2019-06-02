​Binali Yıldırım Emin Grup İftar Davetine Katıldı

BINALI YILDIRIM EMIN GRUP İFTAR DAVETINE KATILDI

TÜRKIYEDE BIR ILK OLAN ELBIRLIĞI SISTEMINI 29 YILDIR BAŞARIYLA UYGULAYAN EMINEVIM DÜZENLEDIĞI IFTAR DAVETLERI ILE YAKLAŞIK 55 BIN KIŞIYE ULAŞTI. SON OLARAK 31 MAYIS CUMA GÜNÜ SEFAKÖYDE DÜZENLENEN KADIR GECESI ÖZEL IFTAR DAVETINE AK PARTI İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKAN ADAYI BINALI YILDIRIM EMIN GRUP YÖNETIM KURULU BAŞKANI EMIN ÜSTÜN VE EMIN GRUP YÖNETIM KURULU ÜYELERI KATILDI. İFTARDA KONUŞMA YAPAN YILDIRIM EMIN GRUPUN HEM EKONOMIYE KATKI SAĞLADIĞINI HEM DE INSANLARI MUTLU ETMEK IÇIN GAYRET GÖSTERDIKLERINI SÖYLEDI. İFTAR DAVETINDE YILDIRIMA EMIN GRUP YÖNETIM KURULU BAŞKANI EMIN ÜSTÜN TARAFINDAN HAT LEVHASI TAKDIM EDILDI.

Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yaşatabilmek için 212 iftar programı gerçekleştiren Eminevim bu vesileyle iştirakçileri ile bir araya geldi. Son olarak 31 Mayıs Cuma günü düzenlenen Kadir Gecesi özel iftar davetine AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ve Emin Grup Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. İftar davetinde Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın istihdam çağrısına devam ettiklerini ve yıl sonuna kadar 500 kişiye daha iş imkanı sağlayacaklarının müjdesini Yıldırım ile de paylaştı.

HEM İNSANLARA DESTEK HEM EKONOMIYE

İftar davetinde konuşma yapan AK PARTI İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKAN ADAYI BINALI YILDIRIM Emin Grup uzun yıllar tanıdığım değerli dostlarım kardeşlerimdir. İnsanları faizsiz ev ve otomobil sahibi yapmak için çalışıyorlar. Ülkemizde hem ekonomiye katkı sağlamak hem de insanları mutlu etmek için büyük emek sarfediyorlar dedi.

EMIN GRUP YÖNETIM KURULU BAŞKANI EMIN ÜSTÜN Ramazan ayını 81 ilde düzenlediğimiz iftar davetlerinde birlik ve beraberlik duygusu tadarak geçirdik. İnsanlarımız hem mutlu bir şekilde iftarlarımıza katıldı hem de ev ve otomobil almış olan ailelerimizden bilgi aldılar. Son iftar davetimizde Sayın Binali Yıldırımın aramızda olması bizleri çok sevindirdi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi.