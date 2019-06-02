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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27'ye çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda, PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda bir AK-47 tüfek, 4 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı kumandası ve 600 BKC makineli tüfek mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.
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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27'ye çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesinde tertip edilen Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı teröristin daha tesirsiz hale getirildiğini ve harekatın başlangıcından bu yana tesirsiz hale getirilen terörist rakamının 27 olduğu belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019 tarihinde başlayan ve tasarlandığı gibi başarılı bir biçimde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha tesirsiz hale getirildi. Böylece, harekatın başlangıcından bu yana tesirsiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu" belirtildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda, PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda bir AK-47 tüfek, 4 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı kumandası ve 600 BKC makineli tüfek mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.

Bugün 11:01 TSİ DHA Ankara- Asayiş

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