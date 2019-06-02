Yenimahalle'de cami ve mezarlıklara bayram dokunuşu

YENIMAHALLEDE CAMI VE MEZARLIKLARA BAYRAM DOKUNUŞU

Yenimahalle Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan mezarlıklar ile toplam 240 cami ve mescitte Ramazan Bayramı öncesinde bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Bölgede periyodik olarak gerçekleştirilen çalışmalara bayram öncesinde hız veren belediye ekipleri vatandaşların rahat bir bayram geçirebilmesi için titizlikle çalışıyor. Belediye ekipleri cami içindeki halıları süpürüp kuru temizlemesini yapıyor ayrıca camiler haşerelere karşı ilaçlanıyor. Titizlikle temizlik yapan ekipler camilerin güzel kokması için gül suyu sıkmayı da unutmuyor.

MEZARLIKLAR BAYRAMA HAZIR

Geniş ölçekli bir temizlik çalışması sürdüren ekipler yalnızca camileri temizlemekle kalmıyor. Bayramda yapılacak kabristan ziyaretleri öncesi Susuz Memlik Karacakaya Yuva Yakacık İvedik ve Ergazi mezarlıklarını temizleyen ekipler yabani otların temizlenmesi çiçeklerin sulanması ve mezarlık çevrelerinin düzenlenmesini yapıyor mezarlıklar kuru otlardan ve çöplerden arındırılıyor.

KABRISTAN ZIYARETINE ULAŞIM BELEDIYEDEN

Ayrıca Yenimahalle Belediyesi arife günü öğleden sora başlamak üzere kabristan ziyareti yapmak isteyenlere bayram boyunca ücretsiz ulaşım imkanı da sağlayacak. Bu uygulamadan faydalanmak isteyenler 526 24 31- 32 nolu numaralardan belediye ulaştırma amirliğini arayarak bilgi alabilecek.

İbadethanelerin temizliğini ve bakımlarını düzenli olarak yapmaya devam edeceklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Bütün camilerimizin temizliklerini periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Her kesimden insanın buluşma noktası olan camilerimizi hijyenik koşullarda tutmak eksikliklerini gidermek ve tadilatlarını yapmak bizlere mutluluk veriyor dedi.