Keçiören Belediyesi Çalışanlarına İkramiye ve Zam

KEÇİÖREN BELEDİYESİNDEN MEMUR MAAŞLARINA BAYRAM ÖNCESİ İYİLEŞTİRME MÜJDESİ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Bem-Bir-Sen yöneticilerinin gerçekleştirdiği ziyareti sırasındaki görüşmede bayram öncesi memur ve sözleşmeleri personellere Sosyal Denge Tazminatı SDS ücreti ödenmesi için gerekli sözleşmeyi imzaladı.

Belediye kadrolu işçileri ile şirket işçilerine de bayram ikramiyesi ödenmesi talimatı veren Başkan Altınok Kanunen 31 Martta bitmesi gereken Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi yasal bir zemin kazanınca memurlarımızın maaşlarına iyileştirme yapılmasını öngördük ve emeklerinin karşılıkları alabilmeleri için Bem-Bir-Sen ile sözleşme imzaladık hayırlı uğurlu olsun dedi.

ALTINOK: SDS SÖZÜ VERDİK ŞÖZLEŞMEYİ İMZALADIK

Keçiören Belediyesi bünyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli çalışanların 31 Mart 2019da son bulan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi Başkan Turgut Altınokun öncülüğünde Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Sever Ahmet Selim Kadıoğlu ve Medeni Sevinçin Keçiören Belediyesinde gerçekleştirdikleri görüşmeyle imzalandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi SDS imzalanması için söz verdiklerini belirten Başkan Altınok Başkanlık görevimize gelir gelmez SDS konusunu Keçiören Belediye Meclisimize taşıdık. Meclisimizde görüşüldü ve onaylandı. Sözleşmenin imzalanması için yasal altyapının oluşmasını bekledik. Sonuç itibariyle memurlarımızın maaşlarında iyileştirme yapılması hepimizi memnun etmiştir dedi.

ÇALIŞANLARIMIZ MAAŞLARINI HAYIRLI GÜNLERDE KULLANSINLAR

Mayıs ayı içerisinde belediye kadrolu işçilerine toplu sözleşmeden ve kamu ikramiyesinden kaynaklanan ödemelerin yapıldığını şirket işçilerine ise bayram ikramiyelerinin yatırıldığını belirten Altınok şunları ifade etti:

SDS sözleşmemizin imzalanmasıyla memurlarımız daha moralli ve motive olmuş halde Keçiörenimize kaliteli hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Çalışanlarımızın maaşlarında kazanımlar elde etmesi yaşam kalitelerinin yükselmesi anlamına gelmektedir. İmzaladığımız bu sözleşme geçim sıkıntısının yaşanmaması anlamında oldukça önemlidir. Bu süreçte görüşmelerde bulunduğumuz Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Sever Ahmet Selim Kadıoğlu ve Medeni Sevinçe teşekkür ediyorum. Memurlarımızın helalinden kazandıkları maaşlarını hayırlı günlerde kullanmalarını temenni ediyorum.

1 NOLU ŞUBE BAŞKANI GÜNEŞ: BAŞKANIMIZ BAYRAM ÖNCESİ TÜM ÇALIŞANLARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Bem-Bir-Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Feridun Güneş de Başkanımız Sayın Turgut Altınokun talimatlarıyla memurlarımıza SDS ödemesi yapılması için Bem-Bir-Sen ile görüşmelerimizi hızlandırdık.

Sözleşmenin hukukileşmesiyle birlikte sendikamızın yöneticilerini Sayın Başkanımızla buluşturduk ve Başkanımız memurların emek haklarını teslim etmek adına sözleşmeyi gönül rızasıyla imzaladı. Başkanımız Sayın Turgut Altınok ayrıca belediyemiz bünyesindeki kadrolu ve belediyemiz şirket işçilerine bayram öncesi ikramiye verilmesi talimatını verdi. Tüm ödemelerimiz bayram öncesinde yapıldı şeklinde bilgi verdi.