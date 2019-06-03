Ankara, Bolu, Çorum, Çankırı ve Kırıkkale’de "Tarımda Toplulaştırma "

Ankara, Bolu, Çorum, Çankırı ve Kırıkkale’de Toplulaştırma Çalışmaları Devam Ediyor

Dünya nüfusunun hızla artmasına rağmen tarım yapılabilecek alanları artırma imkânı bulunmamaktadır. Bu sebeple sınırlı sayılabilecek mevcut tarım topraklarından daha fazla verim alınmasını sağlayacak yol ve yöntemlerin bulunması gerekmektedir. Bu yöntemlerden birisi ve en önemlisi dağınık, çok parçalı ve tarımsal altyapısı eksik olan parsellerin arazi toplulaştırma çalışmalarıyla yeniden düzenlenmesi ve kullanılmayan alanların tarıma kazandırılmasıdır.

Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması” denilmektedir.

Arazi toplulaştırma çalışmalarının amacı; Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.

Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb. ) birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Ankara, Çankırı, Çorum, Bolu ve Kırıkkale illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

DSİ 5. Bölge Müdürlüğümüzde 437 187 Hektar Arazi Toplulaştırmaya Uygun

Aydın, ’DSİ 5. Bölge Müdürlüğümüz görev sahasında bulunan Ankara, Çankırı, Çorum, Bolu ve Kırıkkale illerinde 437 187 hektarı arazi toplulaştırması yapmaya uygundur. Sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu zaman kadar 107.346 hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır.

İlk defa Çankırı ilimizde Tımarlı I. Kısım Sulaması Arazi Toplulaştırması projesinde toplulaştırma çalışmaları başlamıştır. Bu gün itibari ile 107.346 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Çankırı ilimizde 2019 yılı içerisinde yaklaşık olarak 11 970 ha alanın toplulaştırılması hedeflenmektedir.

Ankara ilimizde toplamda 9 İlçe 22 Köy 41.360 hektar tarım alanı toplulaştırılmış olup, tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. 2019 yılı içerisinde yaklaşık olarak 83 591 ha alanın toplulaştırılması hedeflenmektedir.

Çorum ilimizde toplamda 2 İlçe 2 Köyde tarım alanları toplulaştırılmış olup, tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. 2019 yılı içerisinde yaklaşık olarak 14 112 ha alanın toplulaştırılması hedeflenmektedir.

Bolu ilimizde 2019 yılı içerisinde yaklaşık olarak 9627 ha alanın toplulaştırılması hedeflenmektedir.

Kırıkkale ilimizde toplamda 1 İlçe 3 Köy 633 hektar tarım alanı toplulaştırılmış olup, tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. 2019 yılı içerisinde yaklaşık olarak 1 362 ha alanın toplulaştırılması hedeflenmektedir. ’dedi.

Sulama Yatırım Maliyetlerinden Tasarruf Sağlanacak

Sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların ve yolların planlanması ve uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kalmaktadır. Yani arazi sınırlarından geçirilmektedir. Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmekte olduğunu belirten Genel Müdür Aydın, ‘Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde ise; parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri %90 oranında azalmaktadır. ’dedi.

Arazi Toplulaştırması Modern Sulama Metotlarının Uygulanmasını Kolaylaştırır

Arazi toplulaştırma çalışmalarının ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlayacağını ifade eden Genel Müdür Aydın,’ Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır. ‘’dedi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ’dedi.