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Keçiören'deki Ramazan Etkinliklerinin Son Gününe Yoğun İlgi

Keçiörende bir ay boyunca eski Ramazanların izleri yaşatılırken Anadolunun kültürel zenginliğini de tanıtan Ramazan Etkinlikleri Fatih Çalımlı İlahi Konseri ile sona erdi.
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KEÇİÖRENDE RAMAZAN ETKİNLİKLERİNİN SON GÜNÜNDE FATİH ÇALIMLI SAHNE ALDI

Keçiörende bir ay boyunca eski Ramazanların izleri yaşatılırken Anadolunun kültürel zenginliğini de tanıtan Ramazan Etkinlikleri Fatih Çalımlı İlahi Konseri ile sona erdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok huzur birlik beraberlik ve kardeşlik içinde bayrama erişme temennisini yinelerken Bu güzel ayı hep birlikte idrak ettik Anadolunun zengin coğrafyasını sizlere bir kez daha tanıttık. İnşallah bayram dünyada ve ülkemizde barışın ve huzurun hüküm sürdüğü günlerin başlangıcı olur dedi.

Kalaba Kent Meydanını dolduran Keçiörenliler Tasavvuf Sanatçısı Fatih Çalımlı ilahileriyle manevi atmosferi hep birlikte yaşayarak birlik beraberlik ve kardeşlik mesajları da verdiler.

TÜRKÜ DOLU BİR GECE OLDU

İlahilerin yanı sıra türküler de söyleyen Çalımlı sahnesinde Neşet Ertaşa ayrı bir yer ayırarak Bozkırın tezenesini anmadan olmaz büyük ozanı saygıyla anıyorum dedikten sonra Gönül Dağı Doyulur Mu türkülerini söyledi. Halk ozanı Aşık Veyselin Uzun ince bir yoldayım türküsü ise alandakilerden büyük alkış aldı.

ŞEHİTLER İÇİN ÇIRPINIRDI KARADENİZ

Yaşanan terör saldırıları sonucu hayatını kaybeden şehitlerin anısına seslendirdiği Çırpınırdı Karadeniz ezgisi ise alandakilere duygu dolu anlar yaşattı.

ALTINOK: TÜM VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok gölge oyunları kukla gösterileri lokma ve Osmanlı şerbeti ikramı ile eski Ramazanları yaşattıklarına da dikkat çekerek İftar sonrası vatandaşlarımızla buluşup hem İllerimizin kültür geceleri vasıtasıyla kardeşliğimizi birliğimizi pekiştirdik hem de ilahi konserlerimizle manevi dünyamızı zenginleştirdik.

Keçiörenli hemşerilerimize alanımıza gelen tüm vatandaşlarımıza sahne alan destek veren emek veren katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum Ramazanın güzelliğini hep birlikte yaşadık tüm vatandaşlarımızın bayramını da kutluyorum Rabbim devletimize zeval vermesin ağzımın tadı bozulmasın ifadelerini kullandı.

Bugün 10:19 TSİ Ankara/ Keçiören- Etkinlik

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