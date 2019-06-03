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ATO Başkanı Baran’dan Ramazan Bayramı Mesajı

ATO BAŞKANI BARAN Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
ATO BAŞKANI BARAN Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. mask
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ATO BAŞKANI BARANDAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

ANKARA TICARET ODASI ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN on bir ayın sultanı Ramazan ayının bayramla taçlandığını belirterek RAMAZAN BAYRAMININ ÜLKEMIZ VE İSLAM ÂLEMINE HUZUR VE MUTLULUK GETIRMESINI BIRLIK VE KARDEŞLIK DUYGULARININ DÜNYA ÜZERINDE HÂKIM OLMASINI DILIYORUM dedi.

ATO BAŞKANI BARAN Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bayramların milli ve dini duyguların kuvvetlendiği sevinç ve paylaşımların arttığı dostlukların pekiştiği yardımlaşma duygularının güçlendiği özel günler olduğunu ifade eden BARAN BIRLIKTE MUTLU HUZURLU VE REFAH IÇERISINDE YAŞAMAMIZIN YOLU GÜÇLÜ VE TAM BAĞIMSIZ EKONOMIDEN GEÇIYOR. MILLETÇE SAHIP OLDUĞUMUZ MANEVI DEĞERLERIMIZ BIZIM DIĞER TOPLUMLAR KARŞISINDAKI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ. ÖZELLIKLE BAYRAMLARDA DAHA FAZLA HISSETTIĞIMIZ BU GÜCÜMÜZÜ ÜRETIME YATIRIMA EKONOMIYE AKTARDIĞIMIZDA ÜLKEMIZIN HEDEFLEDIĞI BAŞARILARA ÇOK RAHAT ULAŞACAĞINA INANIYORUM dedi.

Ramazan Bayramını en güzel yaşayanların birbirine daha fazla kenetlenen ve kucaklayanlar olduğunu ifade eden BARAN bereketin sırrının paylaşmaktan geçtiğini ve bu anlayışı ticaret hayatımızda da uygulamamız gerektiğini belirtti. BARAN BAŞKENTIN IŞ DÜNYASI ADINA RAMAZAN BAYRAMINI KUTLUYOR MILLETIMIZE İSLAM ÂLEMINE VE BÜTÜN INSANLIĞA HUZUR MUTLULUK VE BARIŞ GETIRMESINI DILIYORUM dedi.

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