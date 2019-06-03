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Ankara Kalesi'ne turist akını

Ankara Kalesi, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turist akınına uğradı.
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ANKARA KALESİ’NE TURİST AKINI

Ankara Kalesi, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turist akınına uğradı.

Başkentin en önemli turizm noktası olan Ankara Kalesi, Ramazan Bayramı tatilinde de dopdolu… Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Ankara Kalesi’ni dolaştı.

Ankara Kalesi civarında turistik malzeme satan esnaftan alışveriş yapıp, sokak müzisyenlerinin çaldığı şarkıları dinleyen Başkan Balcı, Kale Mahallesi sakinleriyle de bayramlaştı.

Ankara Kalesi sokaklarını gezerek vatandaşların isteklerini dinleyen Balcı, çocuklarla da oyunlar oynadı. Ankara Kalesi’nin tanıtımı için Altındağ Belediyesi olarak ellerini taşın altına koyacaklarını ifade Balcı, bu bölge ve çevresinde önemli projelere imza atacaklarını söyledi.

CAN DOSTLARA MAMA DESTEĞİ

Ankara Kalesi’nde yaşayan çok sayıda kediyi besleyen bir aileyi de ziyaret eden Başkan Asım Balcı, can dostlara düzenli olarak mama götürülmesi için Altındağ Belediyesi ekiplerine talimat verdi. Ekipler tarafından bölgeye mama getirilirken Başkan Balcı da kedilerle bolca vakit geçirdi.

Hayvan sevgisinin önemine dikkat çeken Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Birbirinden güzel bu kediler Ankara Kalesi’nin güzelliğine güzellik katıyor.

Kedileri besleyen ailemize bir destek de biz vermek istedik. Altındağ sokaklarında yaşayan hiçbir canlının yalnız kalmaması için elimizden geleni yapacağız. Şu sıcak yaz günlerinde her vatandaşımızdan kapısının önüne bir tas suda can dostlarımız için koymasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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