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Bayramda Şehit Acısı - Ülkenin Bekası İçin Birileri Var

Iğdır ve Hakkari'de PKK'lı teröristleri ile girilen çatışmalarda 5 Mehmetciğimiz şehit oldu.
Adana Şehit Astsubay Ercan Sanca (30) mask
Şırnak Şehit Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış mask
Afyon Şehit Onb Yasin Çubuk mask
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Bayramda Şehit Acısı

Iğdır ve Hakkari'de PKK'lı teröristleri ile girilen çatışmalarda 5 Mehmetciğimiz şehit oldu.Tüm ülkeyi ve aileri yasa boğan şehitlerimizin cenaze törenleri yöneticilerin ve vatandaşlar katılımı yoğundu. Sosyal ağlarda da geniş yer bulan şehitlerimize yazılan yazıların bazıları şöyle;

"Önce vatan millet, Sonra ana ve yar, Bu yolda savrulan, Birileri var

Ezan dinmez diyen, Bayrak inmez diyen, Şehit ölmez diyen, Birileri var

Bayrakla dertleşen, Toprakla birleşen, Can verip devleşen, Birileri var

Ezan dinmez diyen, Bayrak inmez diyen, Şehit ölmez diyen, Birileri var"

"Hakkari ve Iğdır'da teröristlerle girilen çatışmada Şehit olan Kahraman Mehmetciklerimize Allah rahmet eylesin. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ailelerinin ve Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı askerlerimize Allah'tan acil şifalar dilerim."

"Bugün şehit cenazesinden bir kare. Bir ara göz göze geldik göz yaşları okadar çok hızla akıyordu ki elleriyle gizlemek için yüzünü kapattı.

Rabbim terörü ve Destekçilerini helak etsin. Rabbim vatan sever yöneticileri başımızdan eksik etmesin."

Adana Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca (30)

Hakkari'de şehit düşen Astsubay Ercan Sanca Adana'daki cenaze töreninde sonra gözyaşları arasında toprağa verildi. Tören esnasında kız kardeşinin hasret feryadı, 4 aydır yüzünü görmediğini söylemesi herkesi gözyaşlarına boğdu.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca'nın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Şırnak Şehit Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış (26)

Hakkari'de şehit düşen Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış Şırnak İdil'deki cenaze töreninde sonra kürtçe ağıtlar ve dualar arasında toprağa verildi. Tören esnasında bayramda şehit haberini alan ailesini üzüntüye boğuldu.

Afyon Şehit Onb Yasin Çubuk

Iğdır'da şehit düşen Onb Yasin Çubuk Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki cenaze töreninde sonra dualar arasında toprağa verildi.

Ramazan Bayramında iznini geçirmek için memleketi Şuhut'a bilet aldığı öğrenildi. Şehit Yasin Çubuk'un, biri erkek 2 kardeşine "Size bayramlık alacağım" dediği de gelen bilgiler arasında. 

Tokat Şehit Uzm.Çvş. İbrahim Alıcı (26)

Iğdır'da şehit düşen Uzm.Çvş. İbrahim Alıcı Tokat Erbaa ilçesinde vatandaşların yoğun katılımıyla toprağa verildi. Oğullarının Şehit haberini tarladan çalışırken aldı.

Annesi Yeter Alıcı Şehit oğlunun üniformasını giyerek tören katılması törendekileri hem gurulandırdı hemde duygusallaştırdı. Anne Alıcı, Büyük Cami'nde düzenlenen törende, “Vatan, bayrak sağolsun yavrum. Daha anneler ağlamasın. Ellerine ben seni gönderirken kına yakmıştım geri dönersin sanmıştım. Gözlerimden yaş çıkmaz oldu. Göz pınarlarım kurudu bir günün içinde. Şehit olmandan gururluyum. Yavrum analar ağlamasın vatan bölünmesin” diye ağıtlar yaktı. 

Kütahya Şehit Onb. Ali Yılmaz

Iğdır'da şehit düşen Onbaşı Ali Yılmaz Kütahya Simav ilçesinde vatandaşların yoğun katılımıyla toprağa verildi. Şehidin yakınlarının Türk bayrağına ve şehitin tabutuna sarılmaları ile hüzünlü anlar yaşandı.Şehidin annesi Gülcan Yılmaz'ın, "Seni bekliyorduk cenazen geldi. Ramazan ayında doğdun. Ramazan ayında seni toprağa veriyoruz" demesi törene katılanları ve izleyenleri yürekleri dağladı.

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