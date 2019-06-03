Mayıs ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimler

Mayıs ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri belirlendi. Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı rapora göre, ay boyunca en çok konuşulan isim, Fenerbahçe için düzenlenen kampanyaya büyük destek veren Acun Ilıcalı oldu. İşte araştırmanın detayları…



Magazin camiasından Fenerbahçe’ye büyük destek!

Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı “Mayıs ayı magazin raporuna” göre, uzun zamandır magazin gündeminin üst sıralarında yer tutan Acun Ilıcalı, bu kez de Fenerbahçe’ye verdiği büyük destek ile konuşuldu. TV8 ve FBTV’de ortak olarak yayınlanan Fener Ol’un devamı niteliğindeki Fenerbahçe’ye destek kampanyası “Win Win” (Kazan Kazan) büyük ses getirdi.

Programa konuk olarak katılan Cem Yılmaz da verdiği destek ile en çok konuşulanlar listesinde adını ikinci sıraya yazdırdı.

Türk pop müziğinin en genç yaşta şöhret olan isimlerinden Aleyna Tilki’nin hesabının kapatılması magazin medyasında büyük yankı uyandırdı.

Sanat camiasını ve sevenlerini üzen isim ise 92 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak oldu.

Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz’dan Win Win’e büyük destek!Acun Ilıcalı’nın iki gece boyunca TV8 ve FBTV’de ortak olarak canlı yayında ekrana getirdiği “Win Win” (Kazan Kazan) büyük ilgi gördü. Ünlü televizyoncunun sunumuyla gerçekleşen programa sanat ve spor camiasının birçok ismi katıldı. Sarı lacivertli renklere gönül vermiş taraftarlar takımlarını yalnız bırakmazken, Ilıcalı’dan da kampanyaya rekor destek geldi. Kızı Yasemin adına 1907 adet forma satın alacağını ve diğer kızı Leyla adına ise yayın günü elde edilen reklam gelirini Fenerbahçe’ye bağışladığını söyleyen Ilıcalı, 7 bin 179 haber ile magazin gündemi zirvesindeki yerini korudu.

Cem Yılmaz’dan 1500 kişilik özel gösteriSon zamanlarda Defne Samyeli ile yaşadığı aşkla gündemde bulunan Cem Yılmaz, bu ay Fenerbahçe’ye verdiği destek ile gündeme yansıdı. Fenerbahçe için hazırlanan programa konuk olarak katılan Yılmaz, takımın özel tasarım formasını ilk giyen isim oldu.

Ünlü komedyen ayrıca kampanyaya katılan 1500 kişiye özel bir gösteri düzenleyeceğini açıkladı. Her davranışı magazin gündemi tarafından yakından takip edilen Yılmaz, kazançlarını gayrimenkule yatırması ile de medyada yer aldı. 2 milyon dolar ödeyerek 2 adet daire satın aldığı iddia edilen Cem Yılmaz, 6 bin 639 haberde konuşularak Mayıs ayı magazin gündeminde adını ikinci sıraya yazdırdı.Yeşilçam’dan bir yaprak daha düştü…

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşamını sürdüren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak, Ocak ayında akciğerlerinin su toplaması sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Kolçak, durumunun tekrar ağırlaşması ile Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Usta oyuncu, doktorların tüm çabalarına rağmen solunum ve organ yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yumdu.

Cenazede tabutla selfie çeken ve fotoğraf karesine girme yarışında olan vatandaşların yanı sıra ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar, cenazede olduklarını unutarak cenaze aracının ilerlemesini zorlaştırdı. Vatandaşların yaptığı bu hareket, cenazeye gelen diğer insanlar tarafından saygısızlık olarak yorumlandı. Kolçak'ın vasiyeti üzerine, Gemlik Asım Kocabıyık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gemlik Belediye Mezarlığı'nda eşi Özcan Kolçak'ın mezarının üzerine defnedildi. Hayata gözlerini yumarak 3 bin 309 habere konu olan Yeşilçam’ın Usta Oyuncusu Eşref Kolçak sevenlerini yasa boğdu.

Beren Saat Sosyal Medya Paylaşımları ile kafa karıştırdı 2014 Yılında nikâh masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, boşanacaklarına dair haberler ile uzun süredir gündemdeydi. Kenan Doğulu'nun "Boşanmıyoruz" açıklamasının ardından eski sevgilisiyle olan fotoğrafını paylaşan Beren Saat, Doğulu ile evliliğinde sorunlar olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Saat'in paylaşımına birçok kişi destek verirken çoğu takipçi ise ünlü oyuncunun paylaşımını yanlış bularak, hala Kenan Doğulu ile evli olduğu hatırlattılar. Birçok takipçisinin ilgisini çeken bu mesaj, Beren Saatin aldatıldığı iddialarını da bir araya getirerek 2 bin 266 konuya haber oldu.

Türk Popunun en genç yaşta şöhret olan genç isimlerinden Aleyna Tilki isyan etti

Yeni şarkısı için Amerika’da olan Aleyna Tilki, kötü bir sürprizle karşılaştı. 19 yaşındaki popçunun Twitter'a 11 yaşında üye olduğu ortaya çıktı. Tilki'nin hesabı, kullanım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldı. Genç popçu, “13 yaşımdan önce Twitter kullanıp kuralları ihlal ettiğim için hesabım kapatıldı. Şu an yeniden açtım hesabımı, çoğu tweetim silindi. Yaş 18 oldu ve hala sorun yaşıyorum. Twitter bile yaşımla uğraşıyor bıktım.” diyerek isyan etti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Tilki, Twitter hesabından paylaştığı ilginç mesajla da şaşırttı. "Bir geyik evlat edinmek istiyorum. Onun için ormanda kendime ev yaptırabilirim. Orada yaşarız" şeklinde bir tweet atarak ilginç bir istek de bulunan genç popçu 2 bin 196 habere konu oldu.

Magazin dünyasının öne çıkan diğer konuları:Şarkıcı Ceylan Konat, Demet Akalın’ın Ateş albümünde yer alan “Yekten” isimli şarkısını yeniden seslendirdi. Ancak Akalın, genç şarkıcının seslendirmiş olduğu şarkıyı Youtube’dan kaldırttı. Ceylan Konat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Akalın’a tepkisini dile getirdi.

Geçtiğimiz aylarda Baba olan Megastar Tarkan, anneler gününde kızı Liya’nın fotoğrafını ilk kez paylaşarak magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerden oldu.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile olan 11 yıllık evliliğini 2 ay önce sonlandıran eski manken Demet Şener, mahkemenin 300 günlük iddet müddetinin kaldırılmasına karar vermesiyle, sevgilisi Cenk Küpeli ile yeniden nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

İhtiyacı olanlara sosyal yardımda bulunarak adından sıkça bahsettiren Haluk Levent, 5 yılın ardından “Tam Bana Göre” isimli yeni albümü ile dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.