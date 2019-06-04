Yenimahalle'de doğalgaz patlaması korkuttu

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, otel inşaatı inşaası sırasında doğalgaz borusu patlayarak alev aldı. Patlama etraftakilere panik yaşattı.

Hadise, saat 16.00 sıralarında Anadolu Bulvarı üzerinde inşaası devam eden otel inşaatında alana geldi. İnşaatın 1'inci katındaki kaynak çalışmaları sırasında işçilerin elinden düşen demir boru, doğalgaz borusunu patlattı.

Patlama nedeniyle doğalgaz alev aldı. Binadan gökyüzüne yükselen alevler, paniğe neden oldu. Binada çalışan işçiler, kısa müddette tahliye edildi. İnşaatta çalışanların ihbarı üzerine patlama yerine polis, 112 , itfaiye ve belediye doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Yenimahalle'de Otel inşaatında doğal gaz borusu patlayarak alev aldı

İtfaiye Ekipleri, yangına müdahale ederken, binaya giden gazı kesmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin 15 dakika süren müdahalesinin ardından gaz kesilerek, yangın söndürüldü. Polis ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı.

Patlama Olay anını anlattılar. Patlama sırasında binanın üst katında çalıştıklarını belirten inşaat işçileri, patlama sesini duyunca alta indiklerini ve binadan uzaklaştıklarını ifade ederek, alevlerin 7 metreye kadar yükseldiğini söyledi.

Patlama Olayı Haberleri

Patlama olayları birçok sebeple meydana gelen ve haber niteliği taşıyan gelişmeler olarak görülse de toplumu derinden sarsan sonuçlar doğuran etkisiyle haber gündeminde önemli bir yer kaplıyor. Patlayıcı maddeler kullanılarak gerçekleştirilen terör eylemleri toplumda korku ve paniğin yayılmasına yol açıyor. Bu sebeple geçmişten de gelen acı birikimlerin etkisiyle vatandaşlarımız patlama olayları hakkında aşırı hassas bir durum içerisinde bulunuyor.

Her ne kadar patlama olayları sadece terör eylemleri olarak sınırlı kalmasa da patlama haberlerine dair ilk akla gelen çok acı senaryolar olabiliyor. Bunun dışında gaz kaçağına bağlı veya trafik kazalarına bağlı patlamalar da ülkemizde sıklıkla yaşanan vakalar arasında yer alıyor. Öte yandan yangına bağlı patlamalar da özellikle fabrika ve iş atölyelerinde karşılaştığımız patlama olayları arasında yer alıyor.

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