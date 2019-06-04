Binali Yıldırım'dan "Hizmet" Mesajlı Bayram Kutlaması

Bayram namazımızı Ataşehir Mimar Sinan Camii’de kıldıktan sonra Cami cemaati ve basın mensuplarıyla bayramlaştık. Yıldırım'ın ilk bayram mesajı "Bayrama sizlerle kucaklaşarak başlamanın mutluluğunu yaşıyorum."oldu.

Yıldırım'ın Bayram Videsonda Eserleri Yer Alıyor.

Ramazan bayramı nedeniyle hazırlanan reklam videosunda Binali Yıldırım ramazan bayramı kutlamasının yanında, bugüne kadar yaptığı eserler, hizmetler ve projeleri yer almakta.

Büyük beğeni kazanan videonun sosyal medyada yoğun olarak izlenmekte

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Eserleri ve Hizmetleri

3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AK Parti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde AK Parti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. AK Parti hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

12 Haziran 2011 genel seçiminde AK Parti İzmir milletvekili seçildi ve 61. AK Parti hükümetinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedeki görevini sürdürdü.

Bakanlık görevleri sırasında gerçekleştiği önemli projelerden bazıları:

2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol yapılması

2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55’e çıkarılması

Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri

Marmaray projesi ile İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması ,

, İstanbul’un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan Osman Gazi Köprüsü

1.213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşası, 9.350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi

Avrupa’nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı

Dünya’nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı

Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye’de %15’lik büyüme

Ayrıca Avrupa ve Asya kıtaları arasında uluslararası ulaşım için hizmet verecek çok önemli projelerden biri olan Bakü – Tiflis – Kars Demiryolu ve Karadeniz Sahil Yolu projeleri de görevi sırasında gerçekleştirildi. Bakanlıkları esnasında, Bilgi Toplumu vizyonu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim alanında uyguladığı politikalar ve projeler sayesinde ülkemizde aşağıdaki gelişmeler kaydedilmiştir:

2002 yılında 23 milyon olan mobil telefon abone sayısı 72 milyona çıkmıştır.

2002 yılında 3 bin olan geniş bant abone sayısı 41 Milyona çıkmıştır.

2002 yılında aylık 126 dakika olan telefon görüşme süresi 370 dakikaya çıkmıştır.

2002 yılında aylık 7 adet olan kısa mesaj gönderme adedi aylık 218 mesaja çıkmıştır.

2003 yılında 97 olan yetkili telekom operatörü sayısı 1.100 adede çıkmıştır.

2003 yılında 900 milyon TL olan E-Ticaret hacmi 21 kat büyüyerek 18.9 Milyar TL’ye çıkmıştır.

Kasım 2015’deki genel seçimlerde tekrar AK Parti Erzincan Milletvekili seçildi ve 64. Hükümet'te yeniden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak yer aldı. Mayıs 2016’da yapılan olağanüstü kongrede AK Parti Genel Başkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65. Hükümeti kurmakla görevlendirildi ve Başbakanlık görevini üstlendi.

Başbakanlık görevi sırasında Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde önemle hatırlanacak birçok tarihi gelişme yaşandı:

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı ilk andan itibaren demokrasinin ve millet iradesinin korunması için mücadele etti.

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen halk oylaması ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edildi.

Terörle, taarruz yöntemiyle mücadele neticesinde yurt içinde ve yurt dışında teröre karşı önemli başarılar kazanıldı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları başarıyla icra edilerek sınır ötesi güvenliğimiz tesis edildi.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti İzmir milletvekili seçildi. Seçimlerin ardından hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Başbakanlığın yürürlükten kaldırılmasıyla Binali Yıldırım, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Son Başbakanı” olarak tarihe geçti.

12 Temmuz 2018 – 18 Şubat 2019 tarihleri arasında 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ilk Meclis Başkanı olarak görev yapmıştır.

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