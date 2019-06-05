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Messi'nin Golü Şampiyonlar Liginin "En İyisi"

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin yarı finalde Liverpool'a serbest vuruştan attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun en iyisi seçildi.
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Messi'den mask
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Ivan Rakitic'in Tottenham'a mask
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Messi'nin Golü Şampiyonlar Liginin "En İyisi"

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin yarı finalde Liverpool'a serbest vuruştan attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun en iyisi seçildi.

UEFA'nın internet sitesinden futbolseverlerin oylarıyla seçilen Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü, Messi'nin Liverpool'u ağırladıkları yarı final ilk maçının 82. dakikasında serbest vuruştan kaydolduğu gol oldu.

Juventus'tan Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a Attığı Gol 3.

Oylamada Messi'nin golü, Hırvat ekip arkadaşı Ivan Rakitic'in Tottenham'a, Juventus'tan Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a ve Bayern Münih'ten Hollandalı Arjen Robben'in Benfica'ya attığı golleri geride vazgeçti.

Bugün 09:50 TSİ AA İstanbul- Spor

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