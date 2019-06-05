Ankara Çukurambar Haberleri - Çukurambar Haber - Son Dakika Haberler

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Ankara Çukurambar Haber

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Ankara ve Çukurambar trafik kazaları, yol durum bilgileri

Çukurambar’da yaşanan silahlı asayiş olayları ve cinayet vakaları

Çukurambar sakinlerinin dikkat etmesi gereken uyarılar su kesintileri, elektirik kesintileri

Ankara ve Çukurambar bölgesinde meydana gelen yangın ve patlama haberleri

Çukurambar’da yaşanan hırsızlık, soygun ve diğer asayiş suçlar hakkında haberlerin yanında,

Çukurambar sakinlerini yakından ilgilendirecek meteorolojik gelişmeler, hava durumu, kar ve yağış haberleri

Spor haberleri, güncel spor gelişmeleri

Siyasi gelişmeler, siyaset haberler

Ekonomi ve finans haberleri, dolar, çeyrek altın fiyatları

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