Ankara Büyükşehir Belediyesi Haberleri - Son Dakika Güncel Büyükşehir Haber

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 14 Mayıs Engelliler Haftası Etkinlikleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli vatandaşlara yönelik örnek teşkil edecek etkinlikler hazırladı. 14 Mayıs’ta hayata geçirilecek olan özel etkinliğe, başkentli vatandaşlar Ankara’nın her yerinden ücretsiz olarak EGO otobüsleriyle taşınacak. “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” sloganıyla gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik programında birbirinden renkli uygulamalar şimdiden dikkat çekmeye başladı.

Geçmişten günümüze hayata geçirdiği ve imzasını taşıdığı birbirinden özel projelerle engelli vatandaşların her zaman yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Engelliler Haftası kapsamında diğer belediyelere örnek teşkil edecek etkinliklere imza atmayı planlıyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hazırlanan etkinlikler 14 Mayıs Salı günü Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde hayata geçirilecek. “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” sloganıyla hayata geçirilmesi beklenen etkinlikler Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu’nda saat 14.00’de başlatılacak.

Engellilere Yönelik Birbirinden Renkli Etkinlikler Olacak

Belediyecilik alanında engelli vatandaşlarımızı da unutmayan ve her projelerinde sıklıkla yer veren Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl Engelliler Haftası kapsamında yine diğer belediyelere örnek teşkil edecek etkinlikler hazırladı. 14 Mayıs Salı günü hayata geçirileceği bildirilen birbirinden renkli etkinliklere Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu ev sahipliği yapacak. Tüm başkentli vatandaşlarımızın davetli olduğu etkinlik programına Ankara’nın dört bir yanından engelli vatandaşlarımız taşınacak. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Ankara’nın bütün köşelerinden etkinliğe katılmak isteyen engelli vatandaşlarımız, ücretsiz olarak EGO otobüslerini kullanabilecek.

Etkinlik programında vatandaşlarımızın dolu dolu bir gün geçirmesi için her şey planlanmış ve hazırlanmış durumda. “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” sloganıyla yola çıkılan etkinlikler, ilk olarak Mehter Takımı’nın hazırlamış olduğu bir gösteriyle başlayacak. Başkentte 7’den 70’e tüm vatandaşların davetli olduğu etkinlikte bu gösterinin ardından Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi ve Elvankent Aile Yaşam Merkezi Engelli Lokalleri üyeleri tarafından hazırlanan pek çok gösteri sahne alacak. Engelli vatandaşlarımıza özel olarak hazırlanan bu programda, halk oyunları, işaret dili ve dans gösterilerinin yer alacağı bildirildi.

Etkinlik İçin EGO Otobüsleri Ücretsiz Olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs Salı günü hayata geçireceği etkinlikler için önemli bir gelişmeye imza attı. Eğlence programına katılmak isteyen vatandaşlar için yine 14 Mayıs Salı günü saat 12.30’da Sincan Harikalar Diyarı Engelliler Merkezi, Elvankent Aile Yaşam Merkezi ve Kuşcağız Yaşam Merkezi’nden ücretsiz olarak EGO otobüsleri kaldıracak. Engelli vatandaşlarımız asansörlü otobüs servis hizmetiyle hiçbir sorunla karşılaşmadan rahat bir şekilde Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde bulunan Necip Fazıl Salonu’na ulaşımlarını gerçekleştirebilecek.

Akülü Tekerlekli Sandalye Dağıtılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi geçmişten bugüne tüm belediyecilik faaliyetlerinde engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Bugüne kadar pek çok alanda önemli ve örnek teşkil edecek projelere imza atan büyükşehir belediyesi, son olarak yine sosyal sorumluluklarını yerine getiren bir uygulamayı hayata geçirdi. Engelliler Hizmet Merkezi’nde kaydı bulunan ihtiyaç sahibi engelli üyelere yaşamlarında daha kolaylık sağlamak adına yıl boyunca akülü ve manuel tekerlekli sandalye desteği hizmeti veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yılda Engelliler Haftası programında bu tür önemli desteklere devam ediyor. “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” sloganıyla hareket eden belediye, düzenlediği bu yılki etkinlikler kapsamında Engelliler Hizmet Merkezi’ne kaydı bulunan 8 üyeye daha akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımında bulunacak.

Çankaya Belediyesi’nden De Engelli Haftasına Özel Etkinlik

Dünya Engelliler Haftası kapsamında hayata geçirilen “Farklı Renklerle Engelsiz Sanat Sergisi” bu yıl Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde vatandaşların hizmetine açıldı. Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen “Farklı Renklerle Engelsiz Sanat Sergisi” hem örnek teşkil etti hem de renkli görüntülere sahne oldu.

“Engelsiz Çankaya İçin El Ele Veriyoruz” sloganıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında engelli vatandaşlarımızı yapmış olduğu resimler, çektikleri fotoğraflar ve ebru çalışmaları, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Tüm Ankaralı vatandaşların davetli olduğu bu anlamlı serginin 20 Mayıs’a kadar açık kalacağı öğrenildi. Etkinlikte Serebral Palsili Çocuklar Derneği, Engelsiz Meleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulu, Engelsiz Fotoğraf Derneği gibi pek çok kurumun yanı sıra Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya hazır bulundu. Öte yandan Çankaya Belediyesi, Kuğulupark’ta da engelliler tarafından üretilen ürünlerin vatandaşlara sunulduğu bir kermes düzenledi.