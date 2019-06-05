Çankaya'nın 7/24 Kütüphane Sayısı 3'e çıktı

-ÇANKAYANIN 7/24 KÜTÜPHANE SAYISI 3E ÇIKTI

ÇANKAYA BELEDIYESI ÖZELLIKLE ÖĞRENCILERE 7/24 HIZMET VEREN KÜTÜPHANE SAYISINI 3E ÇIKARDI. ÖNCELIKLI OLARAK 100. YIL ÇANKAYA EVINDE AÇILAN KÜTÜPHANEYE ARDINDAN ZÜBEYDE HANIM SOSYAL TESISI VE SON OLARAK DA NAZIM HIKMET KÜLTÜR VE SANAT MERKEZINDE AÇILAN KÜTÜPHANE EKLENDI.

Çankaya Belediyesi özellikle öğrencilere 7/24 hizmet veren kütüphane sayısını 3e çıkardı. İlk olarak 100. Yıl Çankaya Evinde açılan kütüphanenin yoğun ilgi ve talep görmesinin ardından Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi ve son olarak da Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezinde açılan kütüphane eklendi.

Çankaya Belediyesi 7/24 açık kütüphaneleriyle farkını ortaya koyuyor. İlk olarak üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu 100. Yıl Bölgesinde kütüphane hizmetine başlayan Çankaya Belediyesi 100. Yıl Çankaya Evi içerisinde bulunan 100 kişi kapasiteli kütüphaneye elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden ODTÜ öğrencisi İrem Kütükün adını verdi.

Aynı hizmeti daha sonra açtığı Zübeyde Hanım Sosyal Tesisine de taşıyan Çankaya Belediyesi kapasitesi 50 kişilik olan kütüphanede 7/24 hizmet veriyor. Ağırlıklı olarak öğrencilerin kullandığı kütüphaneler gündüz saatlerinde bölge halkının gazete kitap okumak için tercih ettiği alanlara dönüşüyor.

Son olarak büyük usta Nazım Hikmetin adının yaşatıldığı merkezde açılan kütüphanenin kapasitesi ise 50 kişilik. 7 katlı bina içerisinde yer alan kütüphane bölge halkına 7/24 hizmet vermeye hazır.

1000 KİŞİLİK KÜTÜPHANE YENİ DÖNEMDE

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelenin yeni dönem projeleri arasında yer alan dev gençlik merkezinin içinde de en büyük kütüphane hizmet verecek. Başkan Alper Taşdelenin önemle üzerinde durduğu projelerden biri olan Gençlik Merkezi 24 saat açık kütüphanesiyle de hizmet verecek.

Ankara dışından gelip üniversite öğrenimi gören gençlerin en çok yaşadığı sıkıntılardan biri olan sakin ders çalışma ortamı sorununa 1000 kişilik kütüphane ile çözüm getireceklerini kaydeden Taşdelen gençlik merkezinin her yaştan gencin kariyer kültür sanat spor gibi çeşitli alanlarda ihtiyaçlarına karşılık vereceğini söyledi.