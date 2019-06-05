MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın”

Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne ilişkin açıklamasında, dikkat çekici bir çıkış yaptı. Ilıkan, çevre bilincinin sözde kalmaması gerektiğini belirterek “Çevre bilinci, yalnızca çevreci kuruluşların çalışmaları ile ya da sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla sınırlı kalmamalıdır” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, mesajında şöyle dedi:

ÖNCELİĞİMİZ ŞEHRİMİZ

“Her birimiz öncelikle insan olarak doğaya karşı sorumluyuz. Çevreyi önemserken yalnız insan ırkının değil, bütün canlıların geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Dünyadaki kirlenmeye dikkat çekmek önemli olmakla birlikte önceliğimiz yaşadığımız şehir olmalı. Bu öncelikte de yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor.

SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Gölbaşı’nın Sevgi çiçeğinden Kızılcahamam’ın Çan çiçeğine, Ayaş’ın Geveni’nden Nallıhan’ın Akyıldızı’na varana dek şehrimize özgü nice bitki türleri var. Ankara’mızın unutulmaya ve yok olmaya yüz tutmuş bu endemik bitkilerine sahip çıkmalıyız. Bu bitkilerin var olması hep birlikte gayret göstermeliyiz.”

Ilıkan, çevre kirliliğinin yalnızca etrafta görülen plastik şişelerden ibaret olmadığına dikkat çekerek, çarpık kentleşmenin çevreye verdiği zararı ve bazı önerilerini ise şöyle sıraladı:

ÇARPIK KENTLEŞME UYARISI

“Çarpık kentleşmenin hava koridorlarını kapatması nedeniyle binalar arasındaki hava sirkülasyonu yetersiz kalıyor. Bu yüzden, planlı şehirleşme sadece toplumsal hayatın akışını kolaylaştırmak ve şehirlere estetik bir görünüm katmak için değil, hava kirliliğinin önlenmesi için de önemli. Birçok araştırma, bir insanın günlük yaşamında ihtiyacı olan temiz havayı yalnızca bir motorlu aracın 10-15 dakikada tüketebildiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle de Ankara’da, toplu taşım araçlarının kullanımının yaygınlaşması için çalışmalar yapılmalı.”