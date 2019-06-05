Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 20:43 TSİ- Siyaset G: Bugün 20:44 TSİ

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne ilişkin açıklamasında, dikkat çekici bir çıkış yaptı. Ilıkan, çevre bilincinin sözde kalmaması gerektiğini belirterek “Çevre bilinci, yalnızca çevreci kuruluşların çalışmaları ile ya da sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla sınırlı kalmamalıdır” dedi.
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın” mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne ilişkin açıklamasında, dikkat çekici bir çıkış yaptı. Ilıkan, çevre bilincinin sözde kalmaması gerektiğini belirterek “Çevre bilinci, yalnızca çevreci kuruluşların çalışmaları ile ya da sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla sınırlı kalmamalıdır” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, mesajında şöyle dedi:

ÖNCELİĞİMİZ ŞEHRİMİZ

“Her birimiz öncelikle insan olarak doğaya karşı sorumluyuz. Çevreyi önemserken yalnız insan ırkının değil, bütün canlıların geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Dünyadaki kirlenmeye dikkat çekmek önemli olmakla birlikte önceliğimiz yaşadığımız şehir olmalı. Bu öncelikte de yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor.

SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Gölbaşı’nın Sevgi çiçeğinden Kızılcahamam’ın Çan çiçeğine, Ayaş’ın Geveni’nden Nallıhan’ın Akyıldızı’na varana dek şehrimize özgü nice bitki türleri var. Ankara’mızın unutulmaya ve yok olmaya yüz tutmuş bu endemik bitkilerine sahip çıkmalıyız. Bu bitkilerin var olması hep birlikte gayret göstermeliyiz.”

Ilıkan, çevre kirliliğinin yalnızca etrafta görülen plastik şişelerden ibaret olmadığına dikkat çekerek, çarpık kentleşmenin çevreye verdiği zararı ve bazı önerilerini ise şöyle sıraladı:

ÇARPIK KENTLEŞME UYARISI

“Çarpık kentleşmenin hava koridorlarını kapatması nedeniyle binalar arasındaki hava sirkülasyonu yetersiz kalıyor. Bu yüzden, planlı şehirleşme sadece toplumsal hayatın akışını kolaylaştırmak ve şehirlere estetik bir görünüm katmak için değil, hava kirliliğinin önlenmesi için de önemli. Birçok araştırma, bir insanın günlük yaşamında ihtiyacı olan temiz havayı yalnızca bir motorlu aracın 10-15 dakikada tüketebildiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle de Ankara’da, toplu taşım araçlarının kullanımının yaygınlaşması için çalışmalar yapılmalı.”

# MHP HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 20:43 TSİ Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Büyükataman'dan İstanbul Seçim Açıklaması mask
Büyükataman'dan İstanbul Seçim Açıklaması
Köprü geçişlerine ilişkin torba teklif yasalaştı mask
Köprü geçişlerine ilişkin torba teklif yasalaştı
Semih Yalçın'dan"İstanbul Yerel Seçim" Açıklaması mask
Semih Yalçın'dan"İstanbul Yerel Seçim" Açıklaması
AK Parti'li Bostancı: Askerlik yasasında paydaşları artırmak istiyoruz mask
AK Parti'li Bostancı: Askerlik yasasında paydaşları artırmak istiyoruz
Bahçeli:"İstanbul’un fethi, gelmiş geçmiş en büyük, en görkemli, en göz alıcı fetihlerden biridir" mask
Bahçeli:"İstanbul’un fethi, gelmiş geçmiş en büyük, en görkemli, en göz alıcı fetihlerden biridir"
Adalet Bakanı Gül: Türkiye'yi daha büyük bir hale getirmeye devam edeceğiz mask
Adalet Bakanı Gül: Türkiye'yi daha büyük bir hale getirmeye devam edeceğiz
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
Keçiören Belediyesi Çalışanlarına İkramiye ve Zam mask
Keçiören Belediyesi Çalışanlarına İkramiye ve Zam
Son Dakika: Iğdır'dan acı haber! 3 asker şehit mask
Son Dakika: Iğdır'dan acı haber! 3 asker şehit
Bayramda Şehit Acısı - Ülkenin Bekası İçin Birileri Var mask
Bayramda Şehit Acısı - Ülkenin Bekası İçin Birileri Var
Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar mask
Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
Binali Yıldırım'dan "Hizmet" Mesajlı Bayram Kutlaması mask
Binali Yıldırım'dan "Hizmet" Mesajlı Bayram Kutlaması
​Binali Yıldırım Emin Grup İftar Davetine Katıldı mask
​Binali Yıldırım Emin Grup İftar Davetine Katıldı

GALERİ

MHP'den CHP'ye Bayram ziyareti mask
MHP'den CHP'ye Bayram ziyareti
Bakan Akar:"Orayı teröristlerden temizleyeceğiz, arındıracağız" mask
Bakan Akar:"Orayı teröristlerden temizleyeceğiz, arındıracağız"
Pençe Harekatı'nın Komandoları Bayramlaştı mask
Pençe Harekatı'nın Komandoları Bayramlaştı
Yenimahalle'de korkutan yangın: 1 yaralı mask
Yenimahalle'de korkutan yangın: 1 yaralı
Kapadokya'da Ramazan Bayramı yoğunluğu mask
Kapadokya'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Namazı Sonrası Önemli Açıklamalar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Namazı Sonrası Önemli Açıklamalar
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL