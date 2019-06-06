Ankara, Dünya Metropol Sıralamasında 131'nci

GGYD Başkanı Allıoğlu, dünyanın en saygın ve en etkili düşünce kuruluşlarından Brooking Enstitüsü’nün son raporuna göre Ankara’nın; dünyanın en büyük 300 metropol sıralamasında 131’nci olduğunu söyledi. Allıoğlu, “Potansiyelimizi çok iyi kullanmak zorundayız” dedi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M. Nezih Allıoğlu, Başkent Ankara’nın gerek sahip olduğu nüfus, gerekse üretime katkısıyla ülkemiz ekonomisinin omurgası olduğunu kaydetti. Ankara’nın bu özellikleriyle dünyada da önemli metropoller arasında yer aldığını bildiren Allıoğlu, “Dünyanın en saygın düşünce kuruluşlarından Brooking Enstitüsü’nün ‘Global Metro Monitor 2018’ raporunda kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve istihdam oranları baz alınarak hesaplanan ekonomik performans endeksinde Ankara, en büyük 300 metropol sıralamasında 131’nci sıradadır” dedi.

GSYH’de Türkiye İkincisiyiz

Aynı raporda, Ankara’nın da aralarında bulunduğu dünyanın 300 büyük metropolünün, küresel işgücü havuzunun dörtte biri ile küresel üretimin yarısını gerçekleştirdiğini bildiren Nezih Allıoğlu, “Bu da gösteriyor ki Ankara, ülkemiz ekonomisinin geleceği açısından kilit rol oynayan bir kenttir” diye konuştu. Ankara’nın, gayri safi yurt içi hasılada 280.5 milyar lira ile İstanbul’dan sonra en yüksek payı alan ikinci il, kişi başına GSYH'de ise 52 bin lirayla üçüncü il olduğunu söyleyen Allıoğlu, ülkemizde iş gücüne dâhil nüfusun yüzde 7’sinin de Ankara’da istihdam edildiğini bildirdi. Allıoğlu, Ankara’daki toplam nüfusun yüzde 74’ünün hizmetler, yüzde 24’ünün sanayi, yüzde 3’ünün de tarım sektöründe çalıştığını kaydetti.

Ankara’da 1 Milyon Genç Var Ama…

GGYD Başkanı Allıoğlu; TÜİK ve ADNKS’nın istatistiklerine göre nüfus artış hızı yüzde 1.84’le Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden Ankara’nın, bu hızla 2023 yılında 6 milyon nüfusa ulaşacağını da söyledi. Ankara’nın, genç nüfusunun dinamiklerinden yararlanması gerektiğini de vurgulayan Allıoğlu, “1 milyondan fazla genç nüfusa sahip olan başkentimizde, lise ve üzeri eğitim almış kişilerin oranı yüzde 54’e yaklaşırken, nüfusun yüzde 20’si üniversite ve üzeri eğitime sahiptir. Üniversitelerimizin 5’i, dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasındadır. Ancak bu güçlü potansiyelimiz, Ar-Ge ve inovasyonla yeterince birleşememiştir” diye konuştu.

Kaliteli Üretime Geçmenin Yegane Yolu…

GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu; katma değeri yüksek ekonomik yapının geliştirilmesi, en nihayetinde sürdürülebilir kalkınma için eğitimli ve nitelikli genç nüfustan maksimum düzeyde faydalanması gerektinin altını çizdi. Allıoğlu şöyle devam etti: “Kaliteli veya katma değerli üretime geçmenin yegâne koşullarından biri nitelikli iş gücünden yararlanmaktır. Başkent Ankara yetişmiş insan gücünü tam kullanamadığı gibi beyin göçünün de önüne geçememektedir. Çözüm; üniversite sanayi işbirliğindedir, Ar-Ge ve inovasyona ayrılan payın arttırılmasındadır, nitelikli gençlerimizin en doğru şekilde istihdam edilmesi, en etkin şekilde değerlendirilmesindedir.”