Ardahan'dan Ankara'ya Uzanan Voleybol Aşkı

Ankara Anadolu Birlik Spor Kulübü (ABSK) tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen “Mini Volley Fest”, Türkiye’nin çok uzak bir bölgesinde, binlerce kilometre ötedeki Ardahan’da azmin, gayretin, mücadelenin ve dayanışmanın tarihini yazdırdı. 12 yaş ve altı kız voleybol takımlarına dönük olarak düzenlenen turnuvaya katılmayı çok isteyen Ardahan Göle 30 Eylül Ortaokulu Kız Voleybol Takımı için Ardahan-Ankara hattında bir dayanışma seferberliği başlatıldı. Okulun beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Ferdi Altun tarafından yetiştirilen kız voleybolcuların Ankara’ya gelebilmesi için ABSK Başkanı Atanur Yılmaz, Göle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ardahan Gençlik Spor İl Müdürlüğü, okul idaresi ve Ankara Göle Dernekler Federasyonu, tüm imkanlarını seferber etti.

Elbirliğiyle Ankara’dalar

İmece usülüyle hareket eden destekçilerden kimi kızların formalarını ve diğer teknik malzemelerini aldı, kimi otobüs kiraladı, kimi konaklama ve yemek giderlerini karşıladı. Elbirliğiyle Ankara’ya getirilen Ardahanlı kızlar ise bütün bu çabaları karşılıksız bırakmadı. Bölgenin tüm olumsuz koşullarına rağmen antrenörleri Ferdi Altun tarafından canla başla çalıştırılan kızlar, “Ankara 2. Mini Volley Fest"te başarıyla mücadele etti ve başarılı oldu. Antrenörü plaketle, sporcuları ise madalyayla ödüllendiren ABSK Atanur Yılmaz da organizasyonun etkisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Önümüzdeki yıldan itibaren Doğu Anadolu’dan daha fazla şehirden festivale katılım sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

“Doğu’nun Yıldızlarını Keşfedeceğiz”

“Bu bölgelerimizde keşfedeceğimiz genç yetenekleri Ankara’ya getirerek kulüp bünyemizde yetiştirmeyi, daha sonra süper lig seviyesindeki voleybol takımlarına bu çocukları yönlendirerek hayatlarını değiştirmeyi, geleceklerine dokunmayı hedefliyoruz…” Göle 30 Eylül Ortaokulu Kız Voleybol Takımı Antrenör Ferdi Altun da takımdaki çocuklardan bir çoğunun ilk kez Ankara’yı gördüğünü söyledi. Altun, “Tek isteğimiz voleybol sayesinde bu çocukların Ardahan dışına çıkmasıydı; bu turnuvayla ilk adımı attık. Çok mutluyuz, ABSK’ya teşekkür ediyoruz” diye konuştu.