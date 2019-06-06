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Erdoğan, Bazı Ülkelerin Liderleriyle Bayramlaştı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı.
Erdoğan, Bazı Ülkelerin Liderleriyle Bayramlaştı mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.

GÜNEY AFRİKA CUMHURBAŞKANI RAMAPHOSA’YA TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Güney Afrika’da yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Ramaphosa’yı tebrik etti.

Bugün 11:15 TSİ DHA Ankara- Siyaset

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