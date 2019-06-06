Erdoğan, Bazı Ülkelerin Liderleriyle Bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.
GÜNEY AFRİKA CUMHURBAŞKANI RAMAPHOSA’YA TEBRİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Güney Afrika’da yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Ramaphosa’yı tebrik etti.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz