Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:33 TSİ- Etkinlik G: Bugün 11:34 TSİ

Çankayalılar Nostalji Dolu Günler Yaşayacak

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinliği Temmuz-Ağustos aylarında 60 gün boyunca 24 farklı noktada 46 gösterimle Çankayalılara yine nostalji dolu günler yaşatacak. Her yıl sezon filmlerini Çankayalılar ile buluşturan etkinlik bu yıl da Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın başrollerinde oynadığı “Bizim İçin Şampiyon” ve yine başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı “Organize işler Sazan Sarmalı” filmlerini izleyici ile buluşturacak.
Çankayalılar Nostalji Dolu Günler Yaşayacak mask
Çankayalılar Nostalji Dolu Günler Yaşayacak mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinliği Temmuz-Ağustos aylarında 60 gün boyunca 24 farklı noktada  46 gösterimle Çankayalılara yine nostalji dolu günler yaşatacak. Her yıl sezon filmlerini Çankayalılar ile buluşturan etkinlik bu yıl da Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın başrollerinde oynadığı “Bizim İçin Şampiyon” ve yine başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı “Organize işler Sazan Sarmalı” filmlerini izleyici ile buluşturacak.

60 gün boyunca devam edecek Açık Hava Sinema Etkinliği, 24 farklı noktada düzenlenecek. Dikmen bölgesinde 7 farklı noktada gerçekleştirilecek olan gösterimler, Cebeci, Aşıkpaşa, Küçük Esat, 100. Yıl, Ayrancı, Birlik, Metin Oktay, Çayyolu, Anıttepe, Yaşamkent, Ahlatlıbel, Sancak, Karapınar Mahallelerinde ve Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversiteleri kampüsünde gerçekleştirilecek.

YAŞANMIŞ BİR AŞK HİKAYESİ

Dram, biyografi türündeki film efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen jokey Halis Karataş ve eşi Begüm Atman’ın büyük aşkını konu ediyor. 1996 yılındaki Gazi Koşusu’nda 2:26:22’lik rekora sahip Bold Pilot’un sahibi Özdemir Atman’ın kızı Begüm Atman ile Bold Pilot’un daimi jokeyi Halis Karataş’ın başarılarına yer verilen filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın rol aldığı film yaşanmış bir aşkı anlatıyor.

ORGANİZE İŞLER DEVAM EDİYOR

Organize İşler filminin devamı olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan’a ait. Komedi, aksiyon türündeki Organize İşler Sazan Sarmalı’nın oyuncu kadrosunda ise Erdoğan’ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu gibi isimler yer alıyor.

# TİYATRO ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:33 TSİ Ankara/ Çankaya- Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Keçiören'deki Ramazan Etkinliklerinin Son Gününe Yoğun İlgi mask
Keçiören'deki Ramazan Etkinliklerinin Son Gününe Yoğun İlgi
ÇANKAYA HAZİRAN'DA DA SANAT DOLU mask
ÇANKAYA HAZİRAN'DA DA SANAT DOLU
Altındağ'da tatlı denetimi mask
Altındağ'da tatlı denetimi
Biz de Varız Destekleme Derneği, Hayali Gerçeğe Dönüştürdü mask
Biz de Varız Destekleme Derneği, Hayali Gerçeğe Dönüştürdü
Pursaklar’da Konser Şöleni Gerçekleşti mask
Pursaklar’da Konser Şöleni Gerçekleşti
İlim ve Hikmet Kapısı Hz. Ali'nin Şehadetini Anma Paneli Düzenledi mask
İlim ve Hikmet Kapısı Hz. Ali'nin Şehadetini Anma Paneli Düzenledi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
Bayramda Şehit Acısı - Ülkenin Bekası İçin Birileri Var mask
Bayramda Şehit Acısı - Ülkenin Bekası İçin Birileri Var
Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar mask
Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
Binali Yıldırım'dan "Hizmet" Mesajlı Bayram Kutlaması mask
Binali Yıldırım'dan "Hizmet" Mesajlı Bayram Kutlaması
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi mask
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın” mask
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın”
Mayıs ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimler mask
Mayıs ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimler

GALERİ

Balcı, “Ne Söz Verdiysek Yerine Getireceğiz” mask
Balcı, “Ne Söz Verdiysek Yerine Getireceğiz”
Altındağ'da Mahallelere Özel Temizlik Çalışmaları mask
Altındağ'da Mahallelere Özel Temizlik Çalışmaları
MHP'den CHP'ye Bayram ziyareti mask
MHP'den CHP'ye Bayram ziyareti
Bakan Akar:"Orayı teröristlerden temizleyeceğiz, arındıracağız" mask
Bakan Akar:"Orayı teröristlerden temizleyeceğiz, arındıracağız"
Pençe Harekatı'nın Komandoları Bayramlaştı mask
Pençe Harekatı'nın Komandoları Bayramlaştı
Yenimahalle'de korkutan yangın: 1 yaralı mask
Yenimahalle'de korkutan yangın: 1 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL