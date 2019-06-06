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Kapadokya'da Doluluk Oranı Yüzde 100!

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, 9 günlük bayram tatilinde yerli- yabancı turistlerin akınına uğradı. Bölgeye gelen ziyaretçiler, sıcak hava balon turuna katılıp, 'Sallanan Köprü'den geçti, Derinkuyu Yer Altı Şehri'ni ziyaret etti.
Kapadokya'da Doluluk Oranı Yüzde 100! mask
Kapadokya'da Doluluk Oranı Yüzde 100! mask
Kapadokya'da Doluluk Oranı Yüzde 100! mask
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Türkiye'nin peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri ve yer altı şehirleri ile ünlü Kapadokya bölgesi, Ramazan Bayramı'nda yerli- yabancı turistlerin akınına uğradı. 9 günlük bayram tatilinde bölge, yerli- yabancı turistlerle doldu. Bölgedeki konaklama tesisleri, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

DERİNKUYU YER ALTI ŞEHRİ'NE ZİYARET

Bölgeye gelen ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken yerlerden biri, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan 'Derinkuyu Yer Altı Şehri' oldu. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne 1985 yılında alınan ve 8 kattan oluşan yer altı şehri, gün boyu ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, yüzeyin yaklaşık 80 metre altına inerek, geçmiş dönemlerde kullanılan bu alandaki yaşam odalarını ve tünelleri gezdi. 

BALONLAR GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

Bölge turizminin lokomotifi haline gelen balon turları da doğal güzellikleri görmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hava şartlarının elverişli olduğu günlerde sabah erken saatlerde peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, bölgenin manzarasını daha da güzel kılıyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler sabah saatlerinde sıcak hava balon turuna katıldı. Aynı anda 100 uçuşa izin verilen bölgede bazı ziyaretçiler, gökyüzünü süsleyen balonları izledi.

SALLANAN KÖPRÜ

Avanos ilçesinde, Kızılırmak üzerinde kurulu, tahta ve çelik halat ile direklerden yapılma, 46 yıllık asma köprü (Sallanan Köprü) de turistlerin ilgisini çekiyor. Bahçelievler Mahallesi ile ilçe çarşısını birbirine bağlayan, yayaların kullandığı, 2,5 metre genişliğinde ve 180 metre uzunluğundaki asma köprü, bölgede 'Sallanan Köprü' olarak biliniyor. Geçişler sırasında esneyen ya da sallanan köprü, yayalara korku ve heyecan yaşatıyor. Bayram tatilinde ilçeyi ziyaret edenler, asma köprü üzerinden geçti.

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Bugün 11:56 TSİ DHA Ankara- Etkinlik

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