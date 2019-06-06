Demetevler’e Çok Katlı Otopark Projesi

Yenimahalle’nin en işlek noktalarından biri olan Demetevler, proje sayesinde hem sakinlerinin hem de arabasıyla Demetevler’e alışveriş yapmaya gelen vatandaşların arabamı nereye park edeceğim sıkıntısına son verecek.

400 araç kapasiteli otopark

Arsa alanı 4 bin 894 metrekare, kapalı inşaat alanı ise 12 bin 50 metrekare olacak olan otopark, zemin dahil 5 kattan oluşacak. 400 aracın park edebileceği otoparkta, ayrıca 10 adet dükkân ve idari ofisler de yer alacak.

Uzun araç kuyrukları tarih olacak

Demetevler’de trafik sorununu kısa sürede çözeceklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Demetevler işlek mahallelerimizden birisi. Araç yoğunluğu Demetevler’de trafik ve otopark sorununu katlanılamaz hale getirdi. Caddede otopark sorunu nedeniyle, sürücüler araçlarını boş buldukları alanlara park etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle rastgele park edilen araçların yoğunluğundan trafik yavaş ilerliyor. Bu da evine ya da işine giden, alışveriş yapmak için bölgeye gelen vatandaşlarımızı etkiliyor. Biz bu çileye inşallah son vereceğiz. Çok katlı otoparkımız sayesinde araçların uzun kuyruklar oluşturduğu görüntüler tarihe gömülecek” dedi.