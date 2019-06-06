Fatma Baba Dorock Xl Kadıköy Bayram konseri

Fatma Baba'lı Bayram Eğlencesi

Fatma Baba Ramazan Bayramının ikinci gününde İstanbul Dorock Xl Kadıköy sahnesinde müzikseverlerle bir araya geldi. Dorock Xl sahnesini dolduran müzikseverlere muhteşem bir bayram ziyafeti sunan sanatçı Fatma Baba dünden bugüne en çok ilgii gören şarkıları konserine gelen konuklar için seslendirdi.Yaklaşık iki saat kadar sahnede kalan sanatçı müzikseverlerin coşkusuyla sahneden ayrıldı.