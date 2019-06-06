Fatma Baba Dorock Xl Kadıköy Bayram konseri

Fatma Baba'lı Bayram Eğlencesi
Fatma Baba Ramazan Bayramının ikinci gününde İstanbul Dorock Xl Kadıköy sahnesinde müzikseverlerle bir araya geldi. Dorock Xl sahnesini dolduran müzikseverlere muhteşem bir bayram ziyafeti sunan sanatçı Fatma Baba dünden bugüne en çok ilgii gören şarkıları konserine gelen konuklar için seslendirdi.Yaklaşık iki saat kadar sahnede kalan sanatçı müzikseverlerin coşkusuyla sahneden ayrıldı.
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz