Bugün 13:23 TSİ - Spor

Genç Milliler Galip

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rusya'daki Turbostroitel Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türk Milli Takımının tek golünü 40. dakikada Muhammet Arslantaş tarafından kaydoldu.