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Genç Milliler Galip

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rusya'daki Turbostroitel Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türk Milli Takımının tek golünü 40. dakikada Muhammet Arslantaş tarafından kaydoldu.
Genç Milliler Galip mask
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rusya'daki Turbostroitel Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türk Milli Takımının tek golünü 40. dakikada Muhammet Arslantaş tarafından kaydoldu.

Ay-yıldızlılar, turnuvadaki ikinci maçında 7 Haziran Cuma günü Yunanistan ile karşılaşacak.

Bugün 13:23 TSİ - Spor

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