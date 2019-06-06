Ozan Kabak İngiliz Devlerinin Gözdesi

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İspanya La Liga takımlarının yanısıra İngiltere Premier Lig'in devleri de Alman temsilcisi Stuttgart'ta forma giyen 19 yaşındaki Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor.

BBC Sport'un Express gazetesine katlandırdığı habere göre Arsenal, Manchester United ve Tottenham, performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan genç stoperle ilgileniyor.

11 milyon euroya devre arasında Galatasaray'dan Bundesliga takımı Stuttgart'a transfer olan Milli futbolcunun kontratında 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Ekibi küme düşmesine rağmen Ozan'ın Bundesliga performansı göz doldurdu. Devre arasında transfer olduğu Stuttgart'ta 15 maçta forma giyen genç yıldız, iyi oyunuyla beraber 3 de gol kaydoldu.

Kaynak: TRT SPOR