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Sergen Yalçın'ın Yeni Adresi Belli Oldu Mu?

Süper Lig'de sezon biter bitmez takımların teknik direktör arayışlarıda başlamış oldu. Teknik Direktör arayışında gündemdeki son isim Sergen Yalçın.
Sergen Yalçın mask
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Sergen Yalçın'ın Yeni Adresi Belli Oldu Mu?

Süper Lig'de sezon biter bitmez takımların teknik direktör arayışlarıda başlamış oldu. Teknik Direktör arayışında gündemdeki son isim Sergen Yalçın.

16. sırada aldığı Aytemiz Alanyaspor'u Avrupa'nın kapısına kadar getiren genç teknik adam Turuncu-Yeşilli kulüple yaptığı yeni sezon görüşmesinde uzlaşmaya varamadı, yollarını ayırma kararı aldı.

Sergen Yalçın'ın bu kararı Teknik Direktör arayışı içerisinde olan Yeni Malatyaspor'u harekete geçirdi. Erol Bulut'la yollarını ayırdıktan sonra sezonu spor direktörü Ali Ravcı ile tamamlayan Sarı- Kırmızılılar'ın Yalçın ve takımıyla yaptığı görüşme sonucunda büyük miktarda önemli hususlarda uyuşmaya vardığı bildirildi.

Taraflar arasındaki anlaşmanın iki senelik olması ve bayramdan sonra kontratın imza atılması bekleniyor.

Alanya'dan Sergen Yalçın'a teşekkür 

Alanyaspor, Sergen Yalçın ve takımına teşekkür ederken şu gönderiyi paylaştı: "Sergen Yalçın hocamıza ve takımına, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." Sergen Yalçın, 2018- 2019 sezonun 13. haftasında Akdeniz takımı Alanyaspor'un başına geçmişti

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