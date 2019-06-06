Milli Futbolcu Merih Demiral'ın Yeni adresi Juventus

İtalya Serie A takımlarından Sassuolo forması giyen Merih Demiral'ın yeni takımının adresi belli oldu. İtalyan spor medyasında yer alan bilgilere göre, Milli futbolcumuz Juventus'a transfer olduğunu duyurdu.

Habere göre Torino takımı, bu transfer için Sassuolo'ya 15 milyon Euro ödeyecek. Merih Demiral için Atletico Madrid'in 25 milyon Euro teklifde bulunduğu, ancak Sassuolo'nun Juventus'a öncelik sözü verdiği için bu transferde siyah-beyazlıların mutlu sona eriştiği ifade edildi.

Alanyaspor'un sezonun başında Portekiz temsilcisi Sporting'den 3 milyon Euro'ya aldığı 21 yaşındaki defans oyuncu, devre arasında 6 milyon Euro'ya Sassuolo'nun gitmişti.

Genç yıldız, Juventus'ta oynayan ilk Türk futbolcu olacak.