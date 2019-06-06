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Türkiye-Fransa maçı TRT 1'de

Türkiye Fransa maçı ne zaman? Türkiye Fransa maçı Saat kaçta, Türkiye Fransa maçı hangi kanalda, tüm soruların cevabı bu haberde.
Türkiye-Fransa maçı TRT 1'de mask
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Türkiye Fransa maçı hangi kanalda

Türkiye-Fransa maçı TRT 1'de

Şenol Güneş ile çıkış büyük çıkış yakalayan A Milli Futbol Ekibimiz, 8 Haziran'da Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında son Dünya Şampiyonu Fransa'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlı takımımızın bu güçlü imtihanı, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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Şenol Güneş ile çıktığı iki maçı da kazanan A Milli Futbol Ekibimiz, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Fransa maçı saat kaçta hangi stad'da oynanacak

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina idareyecek. Skomina'nın dayanakçılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

Kritik gayret Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 1'den canlı yayınlanacak. Dev maçın golleri, özeti ve tüm detayları ise trtspor yer alacak.

Ay-yıldızlı takımımız ilk maçında Arnavutluk'u sahasında 2-0, ikinci maçında Moldova'yı evinde 4-0 mağlup etmişti.

Son Dünya Şampiyonu Fransa ise gruptaki ilk karşılaşmasında Moldova'yı sahasında 4-1, ikinci maçında İzlanda'yı sahasında 4-0 yenmişti.

6'şar puanları bulunan iki takımdan Fransa, averajla grupta liderlik koltuğunda oturuyor.

Takımların 11'leri

Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Zeki, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can Yusuf, Cengiz, Hakan, Burak

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Kante, Pogba, Matuidi, Griezmann, Mbappe, Giroud

Bugün 14:12 TSİ - Spor

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