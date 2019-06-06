Fransa'da büyük sürpriz! Son şampiyon elendi!
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Roland Garros tek bayanlarda 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep çeyrek finalde elendi.
Fransa'nın başşehri Paris'te tertip edilen turnuvada, dünkü negatif hava şartları sebebiyle bugüne ertelenen tek bayanlar çeyrek final çabasında, dünya 3 numarası Halep ile 17 yaşındaki Amerika Birleşik Devletlerili Amanda Anisimova karşılaştı.
Dünya sıralamasında 51. basamakta yer alan Anisimova, 1 saat 8 dakika süren çabayı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
Halep, geçen sene Fransa Açık'tan başarıyı yakalayarak kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğuna erişmişti.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz