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Fransa'da büyük sürpriz! Son şampiyon elendi!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Roland Garros tek bayanlarda 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep çeyrek finalde elendi.
Fransa'da büyük sürpriz! Son şampiyon elendi! mask
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Fransa'da büyük sürpriz! Son şampiyon elendi!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Roland Garros tek bayanlarda 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep çeyrek finalde elendi.

Fransa'nın başşehri Paris'te tertip edilen turnuvada, dünkü negatif hava şartları sebebiyle bugüne ertelenen tek bayanlar çeyrek final çabasında, dünya 3 numarası Halep ile 17 yaşındaki Amerika Birleşik Devletlerili Amanda Anisimova karşılaştı.

Dünya sıralamasında 51. basamakta yer alan Anisimova, 1 saat 8 dakika süren çabayı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Halep, geçen sene Fransa Açık'tan başarıyı yakalayarak kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğuna erişmişti.

Bugün 15:32 TSİ Ankara- Spor

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