Demetevler'de çok katlı otopark ile trafik çilesine son

Ankara Yenimahalle Belediyesi, yeni projeleri arasında yer alan 'Demetevler Çok Katlı Otopark Projesi' ile bölgenin trafik meselesi çözülecek.

Yenimahalle'nin en yoğun noktalarından biri olan Demetevler, gerçekleşecek proje sayesinde hem bölge sakinlerinin hem de otomobiliyle Demetevler’e alışveriş yapmaya gelenlerin 'Otomobilimi nereye park edeceğim' sorununa son verecek.

Arsa alanı 4 bin 894 metrekare, kapalı inşaat alanı ise, 12 bin 50 metrekare olacak olan otopark, taban dahil 5 kattan oluşacak. 400 otonun park edebileceği otoparkta, ayrıca 10 adet dükkân ve yönetim büroları da yer alacak.

'Uzun Araç Kuyrukları Tarih Olacak'

Demetevler’de trafik meselesini kısa zamanda çözeceklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Demetevler yoğun semtlerimizden birisi. Taşıt yoğunluğu Demetevler’de trafik ve otopark sorununu katlanılmaz hale getirdi.

Sokakta otopark meseleyi sebebiyle, sürücüler otolarını boş buldukları alanlara park etmek zorunda kalıyor. Bu sebeple gelişigüzel park edilen araçların yoğunluğundan trafik yavaş ilerliyor.

Bu da evine ya da işine giden, alışveriş yapmak için bölgeye gelen insanları etkiliyor. Biz bu çileye inşallah son vereceğiz. Çok katlı otoparkımız sayesinde araçların uzun kuyruklar oluşturduğu görüntüler tarihe gömülecek" dedi.