Borusan Otomotiv Motorsport Fransa’da

Borusan Otomotiv Motorsport BOM Fransanın ünlü Paul Ricard Yarış Pistinde gerçekleşen GT4 European Series 3. Ayak yarışlarından da puanla döndü. E-sporda Red Bull Toro Rosso takımı ile dünya ikinciliğine kadar yükselmeyi başarmış genç sporcu Cem Bölükbaşının Borusan Otomotiv Motorsport adına ilk kez uluslararası bir yarışta start aldı. Yarış öncesinde Cemin otomobile alışması için özel test seansları düzenleyen BOM ekibi başarılı geçen resmi test ve sıralama seanslarında da tur zamanlarını geliştirdi.

Cumartesi günü gerçekleşen ilk yarışta 11. olarak direksiyonda İbrahim Okyay ile start alan takım yarış iyi başlayarak üst sıralara doğru ilerlese de rakip bir otomobilin çarparak verdiği hasar sonucunda yarış erken bitmek zorunda kaldı. BOMun BMW M4 GT4üne arkadan çarparak hasar veren ve grubunu birinci olarak bitiren rakibinin aldığı ceza ile derecesini kaybetmiş olmasına rağmen ekip değerli puanlar kaybetti.

Sıkı bir çalışmanın ardından BMW M4 GT4 Pazar günü yapılan ikinci yarışa kusursuz olarak yetiştirildi. Sıralama seansında çok iyi derecelere imza atan Cem yarışa grubunda 3. sırada başladı. Yarış boyunca temposunu hiç düşürmeyen ve izleyenlerden tam not alan Cem yarış sırasında uygulanan sarı bayrak ve güvenlik aracı sonrasında yarışın 30. dakikasında otomobili pite 3. olarak getirdi ve takım arkadaşı İbrahim Okyaya devretti.

Son derece yoğun bir rekabetin yaşandığı yarışta İbrahim Okyay iki sıra kaybederek finişe gruplarında 5. olarak ulaşmayı başardı. Şampiyona için değerli puanlar kazanan BOM ekibi yarışın ilk bölümünde çıkan sarı bayraklar sırasında yapılan geçiş ihlali nedeniyle yarış sonrasında hakemler tarafından 30 saniye ceza aldı. BOM ekibi tüm yaşananlara rağmen genç yetenek Cem Bölükbaşının ilk yarışında gösterdiği başarılı performans nedeniyle Fransadan mutlu bir şekilde ayrıldı.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik de yerinde izlediği yarış sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: Genç yeteneklere her zaman destek vermiş olan takımımızda Cemin de yer almasından dolayı çok mutluyuz. Ona sunduğumuz fırsatı son derece iyi değerlendirdi yarış içinde ve dışında iyi bir takım oyuncusu olduğunu göstererek güvenimizi haklı çıkardı.

FIA onaylı GT4 European Seriesin bir sonraki yarışı İtalyanın Misano Marco Simoncelli Yarış Pistinde olacak.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışmakta olan takımın diğer sponsorları Borusan Lojistik Shell Securitas ve Glasurittir.

Borusan Otomotiv Motorsport Hakkında

Borusan Otomotiv Motorsport BOM 2008 yılında Türkiyede motor sporlarının gelişimine ve Türkiyenin yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Borusan Otomotiv tarafından kurulmuştur. Milli sporculardan oluşan ekibi ile Türkiye dışında 4 kıtada 20 farklı ülkede 32 farklı pistte 300den fazla yarışta start almıştır.

Borusan Otomotiv Motorsport yurt içinde 10 Türkiye Pilotlar Şampiyonluğu ve 4 Takımlar Şampiyonluğu yurt dışında WTCC Dünya Şampiyonası Takımlar beşinciliği ETCC Avrupa Kupası Pilotlar ikinciliğini ve İtalya Endurance Champions Cup Pilotlar Şampiyonluğu elde etmiştir.

Borusan Otomotiv Motorsport bünyesinde sosyal sorumluluk bilinci ile kurulan BOM Akademi 2015 yılından itibaren TOSFED ve GSGM lisanslı eğitim kurumu olarak 2000den fazla katılımcıya sertifikalarını teslim etmiştir. 2018 yılında organize edilmiş olan BOM E-Team GT Kupası sonucunda seçilmiş olan BOM E-Team 2019da ülkemizi uluslararası arenada temsil etmektedir.