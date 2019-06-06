Canan Karatay Diyeti ile 10 Kilo Verilir Mi?

Canan Karatay diyeti uygulanarak kolesterol seviyesi düşürülerek, sağlıklı beslenmenin temelleri atılabilir. Bu diyet ülkemizde pek çok insan tarafından ilgi ile takip edilmiş ve özellikle kadınlar tarafından uygulanarak, ciddi değişimler gözlemlenmiştir.

Bu diyete internetten ve Canan Karatay’ın kendi yazmış olduğu kitaplardan ulaşabilirsiniz. Uygulaması Türk mutfağı damak tadına uygun ve hesaplı olduğundan herkes tarafından rahatlıkla uygulanabilir. Yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte siz de bu diyete bir şans verebilirsiniz.

Canan Karatay Diyetinde Diyet Ürünler Yok!

Canan Karatay diyeti yapanlar bu diyet menüsünde hemen her türlü yiyeceğin yer alması nedeni ile diyetin kolay uygulandığına dikkat çekiyor.

Diyet yaparken aç kalmaktan ve diledikleri gibi yiyemediklerinden şikayetçi olan kadınlar, Karatay diyeti ile hem sevdiklerini yiyor hem de istedikleri kiloya düşmenin keyfini sürüyorlar.

Bu Diyette Zengin Bir Kahvaltı ile Güne Başlamak Şart

Diyet yaparken Canan Karatay diyeti yorumlarına göre en önemli noktalardan bir tanesi öğün atlamamak ve aç kalmamak. Öğünlerin çok acıkmadan yenmesi de diğer altın kurallar arasında yer alıyor. Diyet yaparken zengin bir kahvaltı ile başlamak şart. Bunun için her sabah 2 tane yumurta yemek şart.

Yumurtanın yanında zengin protein kaynağı olarak bilinen peynir, fındık, badem ve zeytin de tüketilebilir. Karatay yumurta ile birlikte ekmek tüketilmemesi gerektiğinin altını çizerek, ekmeğin insülin direncini artırdığını belirtiyor.

Karatay Diyetinde Bol Salatalı Lahmacun Yemek Serbest

Karatay diyetine göre lahmacun yemek serbest. Öğle yemeğinde yanında bol salata ile birlikte lahmacun yiyebilirsiniz. Fakat lahmacunun akşam vaktinde yenmesi önerilmiyor. Bu diyette en çok kahvaltı öğününde yemek yemek, zaman geçtikçe de porsiyonları küçültmek gerekiyor.

Özellikle akşam saat 8’den sonra meyve dahi yememek gerekiyor. Karatay diyeti listesi ile kaç kilo verilir diye merak edenler daha fazla kilo vermek için özellikle akşam yemek yememe kuralına dikkat etmelidirler.

Saat 8’den önce akşam yemeği olarak ızgara balık, yumurtalı salata, haşlanmış tavuk ve kuruyemişler yiyebilirsiniz. Siz de fazla kilolarınızdan kurtulmak için Canan Karatay diyetine bir şans verebilirsiniz.