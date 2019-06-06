Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:20 TSİ- Sağlık G: Bugün 16:32 TSİ

Canan Karatay Diyeti ile 10 Kilo Verilir Mi?

Canan Karatay diyeti uygulanarak kolesterol seviyesi düşürülerek, sağlıklı beslenmenin temelleri atılabilir. Bu diyet ülkemizde pek çok insan tarafından ilgi ile takip edilmiş ve özellikle kadınlar tarafından uygulanarak, ciddi değişimler gözlemlenmiştir.
Canan Karatay Diyeti ile 10 Kilo Verilir Mi? mask
Büyütmek için resme tıklayın

Canan Karatay Diyeti ile 10 Kilo Verilir Mi?

Canan Karatay diyeti uygulanarak kolesterol seviyesi düşürülerek, sağlıklı beslenmenin temelleri atılabilir. Bu diyet ülkemizde pek çok insan tarafından ilgi ile takip edilmiş ve özellikle kadınlar tarafından uygulanarak, ciddi değişimler gözlemlenmiştir.

Bu diyete internetten ve Canan Karatay’ın kendi yazmış olduğu kitaplardan ulaşabilirsiniz. Uygulaması Türk mutfağı damak tadına uygun ve hesaplı olduğundan herkes tarafından rahatlıkla uygulanabilir. Yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte siz de bu diyete bir şans verebilirsiniz.

Canan Karatay Diyetinde Diyet Ürünler Yok!

Canan Karatay diyeti yapanlar bu diyet menüsünde hemen her türlü yiyeceğin yer alması nedeni ile diyetin kolay uygulandığına dikkat çekiyor.

Diyet yaparken aç kalmaktan ve diledikleri gibi yiyemediklerinden şikayetçi olan kadınlar, Karatay diyeti ile hem sevdiklerini yiyor hem de istedikleri kiloya düşmenin keyfini sürüyorlar.

Bu Diyette Zengin Bir Kahvaltı ile Güne Başlamak Şart

Diyet yaparken Canan Karatay diyeti yorumlarına göre en önemli noktalardan bir tanesi öğün atlamamak ve aç kalmamak. Öğünlerin çok acıkmadan yenmesi de diğer altın kurallar arasında yer alıyor. Diyet yaparken zengin bir kahvaltı ile başlamak şart. Bunun için her sabah 2 tane yumurta yemek şart.

Yumurtanın yanında zengin protein kaynağı olarak bilinen peynir, fındık, badem ve zeytin de tüketilebilir. Karatay yumurta ile birlikte ekmek tüketilmemesi gerektiğinin altını çizerek, ekmeğin insülin direncini artırdığını belirtiyor.

Karatay Diyetinde Bol Salatalı Lahmacun Yemek Serbest

Karatay diyetine göre lahmacun yemek serbest. Öğle yemeğinde yanında bol salata ile birlikte lahmacun yiyebilirsiniz. Fakat lahmacunun akşam vaktinde yenmesi önerilmiyor. Bu diyette en çok kahvaltı öğününde yemek yemek, zaman geçtikçe de porsiyonları küçültmek gerekiyor.

Özellikle akşam saat 8’den sonra meyve dahi yememek gerekiyor. Karatay diyeti listesi ile kaç kilo verilir diye merak edenler daha fazla kilo vermek için özellikle akşam yemek yememe kuralına dikkat etmelidirler.

Saat 8’den önce akşam yemeği olarak ızgara balık, yumurtalı salata, haşlanmış tavuk ve kuruyemişler yiyebilirsiniz. Siz de fazla kilolarınızdan kurtulmak için Canan Karatay diyetine bir şans verebilirsiniz.

# TAVSİYE İLE İLİŞKİLİ:
# FAYDALI BİLGİLER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 16:20 TSİ Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Aşırı Terleyen Yiğit'in Akciğerinde Tümör Çıktı mask
Aşırı Terleyen Yiğit'in Akciğerinde Tümör Çıktı
Türkiye Süt Tüketiminde Dünyanın Gerisinde mask
Türkiye Süt Tüketiminde Dünyanın Gerisinde
Çocuklarda lösemi tedavisinde başarı artıyor mask
Çocuklarda lösemi tedavisinde başarı artıyor
Şifa Kaynağı Kefir İle 5 Basit Tarif mask
Şifa Kaynağı Kefir İle 5 Basit Tarif
Dr. Buğra Buyrukçu'dan Diyet Baklavanın Tarifini mask
Dr. Buğra Buyrukçu'dan Diyet Baklavanın Tarifini
Ankaralıların Ramazan Menüsü Tercihi mask
Ankaralıların Ramazan Menüsü Tercihi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
Bayramda Şehit Acısı - Ülkenin Bekası İçin Birileri Var mask
Bayramda Şehit Acısı - Ülkenin Bekası İçin Birileri Var
Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar mask
Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
Binali Yıldırım'dan "Hizmet" Mesajlı Bayram Kutlaması mask
Binali Yıldırım'dan "Hizmet" Mesajlı Bayram Kutlaması
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi mask
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın” mask
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın”
Mayıs ayında ihracatta yüzde 11,46 artış mask
Mayıs ayında ihracatta yüzde 11,46 artış

GALERİ

Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü mask
Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü
Balcı, “Ne Söz Verdiysek Yerine Getireceğiz” mask
Balcı, “Ne Söz Verdiysek Yerine Getireceğiz”
Altındağ'da Mahallelere Özel Temizlik Çalışmaları mask
Altındağ'da Mahallelere Özel Temizlik Çalışmaları
MHP'den CHP'ye Bayram ziyareti mask
MHP'den CHP'ye Bayram ziyareti
Bakan Akar:"Orayı teröristlerden temizleyeceğiz, arındıracağız" mask
Bakan Akar:"Orayı teröristlerden temizleyeceğiz, arındıracağız"
Pençe Harekatı'nın Komandoları Bayramlaştı mask
Pençe Harekatı'nın Komandoları Bayramlaştı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL