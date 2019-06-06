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Çubuk'ta Kayıp Şahıs Evinde Ölü Bulundu

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Güvercin 60, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.
Çubuk'ta Kayıp Şahıs Evinde Ölü Bulundu mask
Kendisinden 5 gündür haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu mask
Kendisinden 5 gündür haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu mask
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Çubuk'ta Kayıp Şahıs Evinde Ölü Bulundu

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Güvercin 60, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Cumhuriyet Semti 2. Sokak'taki apartman dairesinde yalnız oturan Mehmet Güvercin’den 5 gündür haber alamayan komşuları, daireden gelen kokudan şüphelenerek akşam saatlerinde konuta girdi.

Kendisinden 5 gündür haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

Yaşlı adamın hareketsiz uyuduğunun gören komşuları durumdan şühhelenerek 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan muayenede Mehmet Güvercin’in yaşamını kaybettiği tespit edildi. Güvercin'in cenazesi, kesin vefat nedeninin tespiti için Adli Tıp kurumuna’na kaldırıldı.

Çubuk emniyeti, olay hakkında soruşturma başlattı.

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