Gülşen: "Hadise benim kadar yüksek alamaz, Asla"

Gülşen'den Hadise'ye En Çok Ben Kazanıyorum göndermesi

Antalya'da konser veren şarkıcı Gülşen, konser öncesi basın mensuplarının "Gülşen mi Hadise mi" daha fazla kazanıyor sorusuna net cevaplar verdi.

Gülşen, "Gazeteciler bize sürekli aldığımız parayı soruyor. Neyse ben onlara ’En çok ben alıyorum’ diyorum. Bitti bu konu, kapandı. Ama hiçbir zaman Hadise benim kadar yüksek alamaz, asla" dedi.

Gülşen Kimdir?

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olarak gösterilen şarkıcı Gülşen, başarılı albümleri ve hit şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. Sosyal medyada da hakkında en çok konuşulan isimlerden biri olarak öne çıkan ünlü şarkıcı ile ilgili olarak internet kullanıcıları Gülşen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını arıyor.

Önceki akşam eşi Ozan Çolakoğlu ve yakın arkadaşları ile Nişantaşı’ndaki bir mekanda yeni yaş gününü kutlayan Gülşen, eğlencenin bitmek bilmediği gecenin sonunda kendilerini bekleyen magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Oldukça mutlu olduğu gözlerden kaçmayan şarkıcı Gülşen, muhabirlerin kendisine yönelttiği sorulara verdiği samimi yanıtlar ile bir kez daha gönülleri kazanmayı başardı.

Bu dönemde her şeyin çok güzel geçtiğini ifade eden Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu’nun mutlu halleri de dikkatlerden kaçmadı. Yeni yaş gününü kutlamanın sevincini ve heyecanını yaşadığını dile getiren şarkıcı Gülşen, “Güzel bir gece oldu, aslında biraz sürpriz oldu. Çok büyük organizasyon olmadı. Tamamen aile içinde güzel bir kadro vardı.” açıklamasında bulundu.

Muhabirlere Samimi Açıklamalarda Bulundu

Bayram döneminde işlerinin daha da yoğunlaşacağını ve yorucu bir konser turuna çıkacağını belirten Gülşen, konser ücretlerinin fazla olduğu hakkındaki sorulara ve Hadise’nin de en çok gelir elde eden isimler arasında bulunduğunu söyleyen muhabirlere samimi yanıtlar verdi.

Türk pop müziğinin sevilen şarkıcılarından Gülşen, konser turunda para işlerine kendisinin çok bakmadığını, bu işler ile daha çok menajeri Haluk Bey’in ilgilendiğini ifade etti. “Ben aslında sahneme bakarım, sahnedeki performansıma bakarım” diyerek önceliğinin sahnede başarılı bir iş ortaya koymak olduğunu belirten Gülşen, söz konusu para olaylarının kendisin için ikinci planda kaldığını söyledi. Öte yandan bu konu hakkında konuşmanın da pek doğru olmayacağını aktaran Gülşen kendi kariyeri hakkında da önemli açıklamalara imza attı.

“O Rakamlar Doğru Değil”

Sevilen Şarkıcı Gülşen, yakın bir zamanda Türk pop müziğinin en beğenilen şarkıcılarından olan Edis ile yeni bir çalışmaya gireceğinin müjdesini verdi. Ünlü şarkıcı aranjörlerin almış olduğu ücretler ile ilgili olarak kendisine yöneltilen soruları da samimiyetle yanıtladı. Gülşen aranjörlerin yaklaşık 150 bin TL civarı bir para aldıklarını söyleyen magazin muhabirlerine “Neden bu kadar merak ediyorsunuz? O rakamlar doğru değil” yanıtını verdi.

Ozan Çolakoğlu Da Açıklamalarda Bulundu

Eşi Gülşen’in yeni yaş gününü onunla birlikte kutlayan isimlerden biri olan Ozan Çolakoğlu da açıklamalarda bulundu. “Yeri geliyor bedava yapıyorum, yeri geliyor çok rakam istiyorum çünkü yapmak istemiyorum.” diyen aranjör Ozan Çolakoğlu, kendileri adlarına çalıştıklarını belirtti. “İsteyen çalışır, istemeyen çalışmaz” diyen Çolakoğlu aranjörler hakkında son dönemde ortaya çıkan haberlerden rahatsız olduğunu ifade etti.

Gülşen Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

Geçtiğimiz gün, yeni yaş gününü eşi Ozan Çolakoğlu ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Gülşen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları internet gündeminde yer alamaya devam ediyor. İşte Türk pop müziğinin en başarılı isimlerinden biri olarak gösterilen Gülşen’in hayat hikayesi ve hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları…

Gülşen 29 Mayıs 1976’da İstanbul Çapa’da dünyaya geldi. Aslen Ordulu olduğu bilinen Gülşen’in babası makine mühendisi, annesi ise ev kadınıdır. Ordu da fındık bahçeleri bulunan Gülşen’in bir de ablası bulunuyor. Sahne adıyla Gülşen olarak bilinen ünlü şarkıcının tam adı ise Gülşen Bayraktar’dır.

Küçük yaşlarından itibaren müziğe büyük ilgi duyduğu keşfedilen Gülşen, 16 yaşındayken ilk bestesini yaptı. Şehremini Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Bölümü’nde üniversite hayatına devam eden Gülşen, 2 sene okuduktan sonra üniversiteyi bırakmak durumunda kaldı.

İstanbul’da kulüplerde sahne almaya devam eden Gülşen Serap ve Özkan Turgay tarafından keşfedilerek albüm teklifi aldı. Bu sayede 1996 yılında ilk albümünü piyasaya süren Gülşen 3 yıl sonra Erkeksen, 2002 yılında da Şimdi isimli albümünü piyasaya sürdü.

Gülşen’in müzik dünyasında zirve yaptığı albüm 2004 yılında çıkardığı “Of Of” adlı albüm oldu. Kısa sürede çok sevilen şarkıcılar arasına girdi. Gülşen’in bu başarısını 2006 yılında çıkardığı Yurtta Aşk Cihanda Aşk albümü izledi. 2006 yılında yapımcı Erol Köse ile aşk yaşayan Gülşen bir süre de Reha Muhtar ile sevgili oldu. Şu anda Ozan Çolakoğlu ile evlidir.