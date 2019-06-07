Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 00:26 TSİ- Spor G: Bugün 00:46 TSİ

2019 Kadınlar Dünya Kupası Google Doodle'da boyandı

2019 Kadınlar Dünya Kupası Google Doodle'da boyandı. Kadın ve erkek futbolu arasında fark var mı, Turnuva tarihi, kupalar, gol kraliçelikleri.
mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

2019 Kadınlar Dünya Kupası Google Doodle'da boyandı

Bu yıl sekizincisi tertip edilecek olan FIFA 2019 Bayanlar Dünya Kupası, Fransa'nın konut sahipliğinde futbolseverlere kapılarını açıyor.

Bugün oynanacak Fransa-Güney Kore maçıyla başlayacak turnuvada bu yıl altı değişik grupta toplam 24 ekip yer alacak. Dört ekipli grupları ilk iki sırada bitiren takımlar, ilk 16'ya yükselmeye hak kazanırken, grupları en fazla puan kazanarak tamamlayan en iyi 4 ekip de yeniden son 16'ya kalacak. 2015'e kadar 16 finalistle tertip edilen turnuvada bu sayı 2019'da ilk kere 24'e yükseltildi.

2015'te Kanada'da düzenlenen son turnuvada şampiyon olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) A Milli Kadın Futbol Takımı turnuvaya doğrudan katılıyor. Grup ve eleme maçları Fransa'nın Paris, Lyon, Gronoble, Nice, Montpellier, Rennes, La Havre, Valenciennes, Reims şehirlerindeki toplam 9 statta oynanacak. Turnuvada ayrıca Video Asistan Hakem (VAR) sistemi de ilk kez kullanılacak.

Bir ay sürecek turnuva 7 Temmuz'da Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2019 Fransa- Takımlar ve Gruplar
A Grubu: Fransa, Norveç, Güney Kore, Nijerya

B Grubu: Almanya, İspanya, Çin, Güney Afrika

C Grubu: İtalya, Brezilya, Avustralya, Jamaika

D Grubu: İngiltere, İskoçya, Arjantin, Japonya

E Grubu: Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Kamerun

F Grubu: İsveç, ABD, Şili, Tayvan

Herkesin merak ettiği soru: Kadın ve erkek futbolu arasında fark var mı?

Kadın futbol turnuvalarında erkelere kıyasla herhangi bir kural farkı bulunmuyor. 1991'de Çin'de düzenlenen ilk FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda maçlar, 40'ar dakikalık iki devre olarak toplamda 80 dakika oynandı. 1995'te İsveç'te düzenlenen turnuvada bu süre 90 dakikaya uzatıldı.

Ancak her iki takım da maç esnasında toplamda iki kere mola kullanma hakkına sahipti. Daha sonra yapılan turnuvalar için yapılan toplantılarda ABD sınırsız oyuncu değişimi önerisini sundu. Ancak bu istek kabul edilmedi. Kadın futbolunda oyuncu değiştirme hakkı erkeklerdeki gibi 3 ile sınırlı.

Turnuva tarihi, kupalar, gol kraliçelikleri

Turnuva ilk olarak 1991 senesinde Çin'de tertip edildi. Daha sonra sırasıyla İsveç 1995, Amerika Birleşik Devletleri 1999, Amerika Birleşik Devletleri 2003, Çin 2007, Almanya 2011, Kanada 2015 ve son olarak Fransa'da 2019 yapıldı.

Turnuva tarihinin en galibiyetli ekibi kavgasız Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri tertip edilen tüm turnuvalara katılma zaferi gösteren 7 ülkeden biri. Ekip ayrıca 4 kere finale kalarak Dünya Kupası'nı da 3 kere müzesine götürdü. FIFA Bayanlar Dünya Kupası'nı Almanya 2 defa, Çin, Japonya ve Norveç de birer defa kazandı. 1999 senesinde Nijerya çeyrek finallere çıkabilirken tek Afrika ülkesi olurken, kara kıtanın öbür takımları bu zafere henüz ulaşamadı.

Brezilyalı Marta Vieira da Silva'nın rekoru kırılamadı

Turnuva tarihinde en çok gol atarak 'Altın Krampon' mükâfatını alan Brezilyalı Marta Vieira da Silva'nın 15 gollük rekoru uzun zaman kırılamayacak gibi gözüküyor. Bu sayıya en çok yanaşan ad Bayanlar Dünya Kupası'nın ilk kere tertip edildiği 1991 yılında Amerika Birleşik Devletlerili Michelle Akers oldu. Akers 1991'de fileleri bütün 10 kere sallamıştı. Brezilya ve Almanya iki gol kraliçesi çıkarırken, Norveçli Çinli futbolcular bu keyfi birer kere yaşadı. Turnuvanın son 'gol kraliçesi' ise 6 golle Alman Celia Sasic oldu.

Alman Dzsenifer Marozsan, Amerika Birleşik Devletlerili Megan Rapinoe, Brezilyalı Marta Vieira da Silva, Fransız Sakina Karchaoui, Japon Aya Sameshima, İngiliz Toni Duggan bayan futbolunun günümüzdeki yıldızları arasında gösterilebilir.

Bugün 00:26 TSİ Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Ozan Kabak İngiliz Devlerinin Gözdesi mask
Ozan Kabak İngiliz Devlerinin Gözdesi
Genç Milliler Galip mask
Genç Milliler Galip
Ardahan'dan Ankara'ya Uzanan Voleybol Aşkı mask
Ardahan'dan Ankara'ya Uzanan Voleybol Aşkı
Messi'nin Golü Şampiyonlar Liginin "En İyisi" mask
Messi'nin Golü Şampiyonlar Liginin "En İyisi"
Ece Asude Ediz Avrupa şampiyonu mask
Ece Asude Ediz Avrupa şampiyonu
Gazişehir Gaziantep'e Süper karşılama mask
Gazişehir Gaziantep'e Süper karşılama
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
Binali Yıldırım'dan "Hizmet" Mesajlı Bayram Kutlaması mask
Binali Yıldırım'dan "Hizmet" Mesajlı Bayram Kutlaması
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi mask
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın” mask
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın”
Türkiye-Fransa maçı TRT 1'de mask
Türkiye-Fransa maçı TRT 1'de
Messi'nin Golü Şampiyonlar Liginin "En İyisi" mask
Messi'nin Golü Şampiyonlar Liginin "En İyisi"
Sergen Yalçın'ın Yeni Adresi Belli Oldu Mu? mask
Sergen Yalçın'ın Yeni Adresi Belli Oldu Mu?

GALERİ

Bakan Akar'dan generallere yönelik o sözlerle ilgili açıklama mask
Bakan Akar'dan generallere yönelik o sözlerle ilgili açıklama
Şehit Fatih Öz Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı mask
Şehit Fatih Öz Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü mask
Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü
Balcı, “Ne Söz Verdiysek Yerine Getireceğiz” mask
Balcı, “Ne Söz Verdiysek Yerine Getireceğiz”
Altındağ'da Mahallelere Özel Temizlik Çalışmaları mask
Altındağ'da Mahallelere Özel Temizlik Çalışmaları
MHP'den CHP'ye Bayram ziyareti mask
MHP'den CHP'ye Bayram ziyareti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL