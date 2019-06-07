2019 Kadınlar Dünya Kupası Google Doodle'da boyandı

Bu yıl sekizincisi tertip edilecek olan FIFA 2019 Bayanlar Dünya Kupası, Fransa'nın konut sahipliğinde futbolseverlere kapılarını açıyor.

Bugün oynanacak Fransa-Güney Kore maçıyla başlayacak turnuvada bu yıl altı değişik grupta toplam 24 ekip yer alacak. Dört ekipli grupları ilk iki sırada bitiren takımlar, ilk 16'ya yükselmeye hak kazanırken, grupları en fazla puan kazanarak tamamlayan en iyi 4 ekip de yeniden son 16'ya kalacak. 2015'e kadar 16 finalistle tertip edilen turnuvada bu sayı 2019'da ilk kere 24'e yükseltildi.

2015'te Kanada'da düzenlenen son turnuvada şampiyon olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) A Milli Kadın Futbol Takımı turnuvaya doğrudan katılıyor. Grup ve eleme maçları Fransa'nın Paris, Lyon, Gronoble, Nice, Montpellier, Rennes, La Havre, Valenciennes, Reims şehirlerindeki toplam 9 statta oynanacak. Turnuvada ayrıca Video Asistan Hakem (VAR) sistemi de ilk kez kullanılacak.

Bir ay sürecek turnuva 7 Temmuz'da Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2019 Fransa- Takımlar ve Gruplar

A Grubu: Fransa, Norveç, Güney Kore, Nijerya

B Grubu: Almanya, İspanya, Çin, Güney Afrika

C Grubu: İtalya, Brezilya, Avustralya, Jamaika

D Grubu: İngiltere, İskoçya, Arjantin, Japonya

E Grubu: Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Kamerun

F Grubu: İsveç, ABD, Şili, Tayvan

Herkesin merak ettiği soru: Kadın ve erkek futbolu arasında fark var mı?

Kadın futbol turnuvalarında erkelere kıyasla herhangi bir kural farkı bulunmuyor. 1991'de Çin'de düzenlenen ilk FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda maçlar, 40'ar dakikalık iki devre olarak toplamda 80 dakika oynandı. 1995'te İsveç'te düzenlenen turnuvada bu süre 90 dakikaya uzatıldı.

Ancak her iki takım da maç esnasında toplamda iki kere mola kullanma hakkına sahipti. Daha sonra yapılan turnuvalar için yapılan toplantılarda ABD sınırsız oyuncu değişimi önerisini sundu. Ancak bu istek kabul edilmedi. Kadın futbolunda oyuncu değiştirme hakkı erkeklerdeki gibi 3 ile sınırlı.

Turnuva tarihi, kupalar, gol kraliçelikleri

Turnuva ilk olarak 1991 senesinde Çin'de tertip edildi. Daha sonra sırasıyla İsveç 1995, Amerika Birleşik Devletleri 1999, Amerika Birleşik Devletleri 2003, Çin 2007, Almanya 2011, Kanada 2015 ve son olarak Fransa'da 2019 yapıldı.

Turnuva tarihinin en galibiyetli ekibi kavgasız Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri tertip edilen tüm turnuvalara katılma zaferi gösteren 7 ülkeden biri. Ekip ayrıca 4 kere finale kalarak Dünya Kupası'nı da 3 kere müzesine götürdü. FIFA Bayanlar Dünya Kupası'nı Almanya 2 defa, Çin, Japonya ve Norveç de birer defa kazandı. 1999 senesinde Nijerya çeyrek finallere çıkabilirken tek Afrika ülkesi olurken, kara kıtanın öbür takımları bu zafere henüz ulaşamadı.

Brezilyalı Marta Vieira da Silva'nın rekoru kırılamadı

Turnuva tarihinde en çok gol atarak 'Altın Krampon' mükâfatını alan Brezilyalı Marta Vieira da Silva'nın 15 gollük rekoru uzun zaman kırılamayacak gibi gözüküyor. Bu sayıya en çok yanaşan ad Bayanlar Dünya Kupası'nın ilk kere tertip edildiği 1991 yılında Amerika Birleşik Devletlerili Michelle Akers oldu. Akers 1991'de fileleri bütün 10 kere sallamıştı. Brezilya ve Almanya iki gol kraliçesi çıkarırken, Norveçli Çinli futbolcular bu keyfi birer kere yaşadı. Turnuvanın son 'gol kraliçesi' ise 6 golle Alman Celia Sasic oldu.

Alman Dzsenifer Marozsan, Amerika Birleşik Devletlerili Megan Rapinoe, Brezilyalı Marta Vieira da Silva, Fransız Sakina Karchaoui, Japon Aya Sameshima, İngiliz Toni Duggan bayan futbolunun günümüzdeki yıldızları arasında gösterilebilir.