Altınok: Vatandaşı Üzeni Üzerim

MAKAMLARIN DEĞİL SOKAKLARIN VE GÖNÜLLERİN ADAMIYIZ

Sabah erken saatlerde başladığı mesaisini gecenin geç saatlerine kadar mahalle ve sokaklarda vatandaşların sorunlarını yerinde tespit ederek sürdüren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni dönemde de pazar yeri ziyaretlerini sürdürüyor. Pazarda bir ailenin istediği ürünü seçememesi ve kendilerine kaba davranıldığı iddiasıyla devreye giren Başkan Altınok, “Hangisi üzdü sizi” diyerek Pazarcı esnafının yanına birlikte geldi. Esnafa çeşitli tavsiyelerde bulunan Başkan Altınok,“Müşteri velinimettir, insan olacağız, makam mevki sahibi olmak değil adam olmak önemli, yıkarak, kırarak yapılan ticaret haramdır, vatandaşı üzeni üzerim” sözleriyle uyardı.

HEP YANINIZDA OLACAĞIZ

Başkan Altınok, vatandaşlardan gelen iyi temennilere cevaben, “Gönüller alıp hizmet yapmak lazım. Hep yanınızda, aranızda olacağız” dedi.

Vatandaşlara pazar tezgâhından sebze ve meyve seçen ve pazarcıları denetleyen Altınok, “Sebze ve meyveleri çürük vermeyin. Haramdır, vebaldir, günahtır” mesajını verdi.