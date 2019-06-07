Kursiyerlerden örnek proje
Kurslarda aldıkları eğitimi uygulamaya dökerek önemli bir projeye hayata geçiren kursiyerler, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği ve Çocuk Acil Servisi’nde yatan hastalara ürettikleri 65 adet örgü bebek hediye etti.
Gönüllülük esasına dayalı çalışmaları önemsiyoruz
Sosyal sorumluluk proje kapsamında kursiyerlerin yaptığı örgü bebeklerle tedavi gören çocukların moral ve motivasyonlarını artırmayı amaçladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Özellikle gönüllülük esasına dayalı bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Gönül elçilerimiz yaptıkları çalışmalarla gönül köprüleri kuruyor. Rabbim tüm hasta çocuklarımıza acil şifalar versin” dedi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz