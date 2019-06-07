Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:39 TSİ- Gündem G: Bugün 09:40 TSİ

Kursiyerlerden Örnek Proje

Mamak Belediyesi Başak Aile Merkezi kursiyerleri anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Kursiyerlerden Örnek Proje mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kursiyerlerden örnek proje

Kurslarda aldıkları eğitimi uygulamaya dökerek önemli bir projeye hayata geçiren kursiyerler, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği ve Çocuk Acil Servisi’nde yatan hastalara ürettikleri 65 adet örgü bebek hediye etti.

Gönüllülük esasına dayalı çalışmaları önemsiyoruz

Sosyal sorumluluk proje kapsamında kursiyerlerin yaptığı örgü bebeklerle tedavi gören çocukların moral ve motivasyonlarını artırmayı amaçladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Özellikle gönüllülük esasına dayalı bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Gönül elçilerimiz yaptıkları çalışmalarla gönül köprüleri kuruyor. Rabbim tüm hasta çocuklarımıza acil şifalar versin” dedi.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 09:39 TSİ Ankara/ Mamak- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Ankara, Dünya Metropol Sıralamasında 131'nci mask
Ankara, Dünya Metropol Sıralamasında 131'nci
YSK: Usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatıldı mask
YSK: Usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatıldı
Ankara Kalesi'ne turist akını mask
Ankara Kalesi'ne turist akını
Ankara, Bolu, Çorum, Çankırı ve Kırıkkale’de "Tarımda Toplulaştırma " mask
Ankara, Bolu, Çorum, Çankırı ve Kırıkkale’de "Tarımda Toplulaştırma "
SGK’dan Serviste Kaza Geçirenlere İş Göremezlik Geliri mask
SGK’dan Serviste Kaza Geçirenlere İş Göremezlik Geliri
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate Ses Bombası mask
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate Ses Bombası
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
Binali Yıldırım'dan "Hizmet" Mesajlı Bayram Kutlaması mask
Binali Yıldırım'dan "Hizmet" Mesajlı Bayram Kutlaması
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi mask
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın” mask
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın”
Türkiye-Fransa maçı TRT 1'de mask
Türkiye-Fransa maçı TRT 1'de
Messi'nin Golü Şampiyonlar Liginin "En İyisi" mask
Messi'nin Golü Şampiyonlar Liginin "En İyisi"
Sergen Yalçın'ın Yeni Adresi Belli Oldu Mu? mask
Sergen Yalçın'ın Yeni Adresi Belli Oldu Mu?

GALERİ

Bakan Akar'dan generallere yönelik o sözlerle ilgili açıklama mask
Bakan Akar'dan generallere yönelik o sözlerle ilgili açıklama
Şehit Fatih Öz Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı mask
Şehit Fatih Öz Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Çubuk'ta Kayıp Şahıs Evinde Ölü Bulundu mask
Çubuk'ta Kayıp Şahıs Evinde Ölü Bulundu
Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü mask
Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü
Balcı, “Ne Söz Verdiysek Yerine Getireceğiz” mask
Balcı, “Ne Söz Verdiysek Yerine Getireceğiz”
Altındağ'da Mahallelere Özel Temizlik Çalışmaları mask
Altındağ'da Mahallelere Özel Temizlik Çalışmaları
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL