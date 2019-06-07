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Daha Temiz Keçiören İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Temiz Keçiören için adeta seferberlik başlatarak cadde ve sokakların temizliğini dikkatle takip eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın sıcak yaz günlerinde cadde ve sokaklarda gönül rahatlığıyla, huzurla gezebilmesi için her türlü önlemi alıyoruz. Keçiören’in cadde ve sokaklarından ibadethanelerine kadar geniş bir alanda temizlik işlerine önem veriyoruz ve bu sayede ortaya tertemiz bir Keçiören çıkıyor” diye konuştu.
Daha Temiz Keçiören İçin Çalışmalar Devam Ediyor mask
Daha Temiz Keçiören İçin Çalışmalar Devam Ediyor mask
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TEMİZ KEÇİÖREN İÇİN ÇÖPLER BELİRLENEN SAATLERDE ÇIKARILACAK

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Başkan Altınok’un talimatı doğrultusunda tüm sokak ve caddeleri tek tek temizlerken, mücavir alanlar, çöp dipleri, pazaryerleri gibi geniş bir yelpazede temizlik çalışmasını sürdürüyor. Daha temiz bir Keçiören için bilinçlendirme çalışmalarına da devam eden ekipler, temizlik ve temiz çevre bilincini güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için el broşürleri de dağıtıyor.

43 BİN BROŞÜR VE ANONSLARLA BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Çöplerin sağlam poşetler içerisinde 20.00 ile 22.00 saatleri arasında dışarıya konulmasını isteyen Belediye, hem görüntü kirliliği oluşmaması hem de çöplerin daha sağlıklı toplanması için vatandaşları bu konuyla ilgili uyarıyor.

Belediye ekipleri, farkındalık çalışması kapsamında çöplerin hangi saatler arasında dışarıya bırakılması gerektiğine ilişkin ilçe genelindeki cadde ve sokaklardaki tüm binalara ve iş yerlerine 43 bin adet broşür dağıttı. Ayrıca gündüz dışarıya çöp bırakanlar hakkında cezai işlem uygulanacağına dair mahalle sakinleri anonslarla da uyarılıyor.

KEÇİÖREN HEPİMİZİN

Temizliği imanın parçası olarak kabul ettiklerini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kendisini ve çevresini temiz tutmakla yükümlü kılınmış kişiler olarak evimize gösterdiğimiz özeni çevremize de gösteriyoruz, tüm Keçiörenli hemşehrilerimizden de bu duyarlılığı bekliyoruz. Keçiören hepimizin” mesajı verdi.

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Bugün 09:43 TSİ Ankara/ Keçiören- Gündem

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