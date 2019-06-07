Gül Özgüner Altın'dan Muhteşem Bayram Konseri

Gül Özgüner Altın'dan Muhteşem Bayram Eğlencesi
Sezen Aksu Şarkıları ile çocukluk ve gençlik anılarımız, ilk aşklarımız, hayallerimiz, kasetler.. Hepsi hala hafızalarımızda, hepsi 90’lı yıllarda en çok hafızalarımızda kalan şarkıları seslendiren sanatçı Gül Özgüner Altın muhteşem sesi ve performansıyla müzikseverlerin beğenisini topladı.Sanatçıyı Dorock Xl sahnesindeki bayram konserinde oyuncu Barış Kıralioğlu'da yalnız bırakmazken ikili bir de düet yaptı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz