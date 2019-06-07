Gül Özgüner Altın'dan Muhteşem Bayram Konseri

Gül Özgüner Altın'dan Muhteşem Bayram Eğlencesi

Sezen Aksu Şarkıları ile çocukluk ve gençlik anılarımız, ilk aşklarımız, hayallerimiz, kasetler.. Hepsi hala hafızalarımızda, hepsi 90’lı yıllarda en çok hafızalarımızda kalan şarkıları seslendiren sanatçı Gül Özgüner Altın muhteşem sesi ve performansıyla müzikseverlerin beğenisini topladı.Sanatçıyı Dorock Xl sahnesindeki bayram konserinde oyuncu Barış Kıralioğlu'da yalnız bırakmazken ikili bir de düet yaptı.