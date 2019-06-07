Başkentliler Ramazanda Yakacık’a Akın Etti

Yakacıkta bayram sevinci

9 günlük bayram tatilini Ankara’da geçirecek olan vatandaşlar, beton mekanlardan kurtulmak, temiz havanın tadını çıkarmak ve serinlemek için soluğu 146 bin metrekare alana sahip, 5 bin 500 kişi kapasiteli Yakacık Mesire Alanı’nda aldı.

Yakacık 120 bin Başkentliye hizmet etti

Bayram süresi boyunca 120 bine yakın Başkentlinin piknik alanı olarak seçtiği Yakacık Mesire Alanında 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanı bulunuyor. Ayrıca gençlerin gönüllerince spor yapmaları için iki çim futbol sahası, basketbol sahası ve 5 plaj voleybolu sahasını içerisinde barındırıyor. Binlerce çalı bitkisi, bin 500 ağaç ve 4 bin fidanla Başkentlileri yeşile doyuran Yakacık, minik Yenimahallelilerin keyifli bir gün geçirmesi için 4 adet çocuk oyun alanı ile hizmet veriyor.

“Yakacık Ankara’ya değer katıyor”

Çocuk, genç, yaşlı tüm kesimlere senenin her günü hizmet sunan Yakacık Mesire Alanı’nın Başkent’e büyük değer kazandırdığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “İlçemizin dört bir yanına kazandırdığımız yeşil alanlar ve parklarla betonlaşmadan bıkan vatandaşlarımız temiz hava alsın, şehrin gürültüsünden uzaklaşsın diye projeler üretiyoruz. Yakacık Mesire Alanı Başkente büyük değer katıyor. Senenin her günü Ankaralılardan yoğun talep görüyor. İnsanlar aileleriyle birlikte bayramlarda ve hafta sonlarında temiz hava alıp, dinlenmek için Yakacık’a geliyor. Yenimahalle’ye kazandırdığımız bu değerlerin vatandaşa fayda sağlaması ve insanlar tarafından yoğun ilgi görmesi yaptığımız çalışmaların amacına ulaştığının bir kanıtıdır. Yenimahalle’de vatandaşın huzuru ve mutluluğu için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.