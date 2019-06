Altındağ'da Temizlik Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

ŞİMDİ SIRA GÜLTEPEDE

Vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamaları için Altındağın her bölgesinde moloz temizleme çalışmaları yürüten Altındağ Belediyesi Önder ve Anafartalar mahallelerinin ardından eski adıyla Çinçin yeni adıyla Gültepe Mahallesinde de temizlik çalışması başlattı. Kentsel dönüşüm amacıyla yıkılan gecekondulardan kalan ve vatandaşların sağlığını tehdit eden molozları temizlemek için harekete geçen Altındağ Belediyesi 20 kamyon 4 kepçe ve 30 kişiden oluşan ekiple hummalı bir çalışma yürütüyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da ekiplerin çalışmasını yerinde inceledi. Vatandaşların temizlik çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği Başkan Balcı ilçenin en büyük sorunlarından birini çözüme kavuşturduklarını ifade etti.

HER BÖLGEDE SÜRECEK

Vatandaşların her sorununa anında çözüm bulmayı amaçladıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Altındağın kentsel dönüşüm bölgelerinde kalan molozların temizlenmesi için talimat verdiğini belirtti. Altındağın her bölgesinde çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Asım Balcı Amacımız vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamaları. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek ve Altındağı daha güzel bir hale getireceğiz. Önder Mahallesinde başlattığımız moloz ve atık temizliği Anafartalar ile devam etmişti. Şimdi sıra Gültepe Mahallemize geldi. İnşallah Altındağın her mahallesini tertemiz yaparak moloz ve atıklardan arındıracağız. Moloz ve yıkıntıların temizlenmesi ile Altındağın en büyük problemlerinden biri çözüme kavuşmuş oluyor dedi.