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Başkent'te Numarataj Ekipleri Sahada

Büyükşehir Belediyesi Numarataj Ekipleri Ankara'nın mahalle, bulvar, cadde ve sokaklarında yıpranan tabela direklerini onararak bakımlarını yapıyor.
Başkent'te Numarataj Ekipleri Sahada mask
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Ankara'da bin 421 Mahalle, 150 Bulvar, 10 Bin 700 Cadde, 31 Bin Sokak ve 9 Organize Sanayi Sitesi bulunuyor.

ankara büyükşehir belediyesi etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank"> Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentte tabela seferberliği başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü Başkentteki mahalle bulvar cadde ve sokak tabelalarını elden geçiriyor.

Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlama kapsamında özel olarak görevlendirilen 7 ekip Ankaranın merkez ilçeleri başta olmak üzere 25 ilçede yıpranan aşınan tabela direklerini onararak bakımlarını gerçekleştiriyor.

VATANDAŞ TALEPLERİ İLE DEĞİŞİM

Eskiyen tabela direklerini boyayarak elden geçiren Numarataj ekipleri ekonomik ömrünü tamamlayan direk ve tabelaları ise yenileriyle değiştiriyor.

7 ekip özellikle mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Gün içinde 2 ekip tabela direği ve tabela montajı 2 ekip Mavi Masadan gelen talepleri 3 ekip de kapı numaralarının tespiti ve montajı işlemlerini yapıyor.

BAŞKENTTE TOPLAM 43 BİN 280 MAHALLE BULVAR CADDE SOKAK VE ORGANİZE SANAYİİ SİTESİ VAR

Hafta içi 08.00-17.00 Cumartesi günleri ise 08.00-12.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüren ekipleri günde ortalama 10-15 yeni tabela direği montajı gerçekleştiriyor.

Numarataj Şube Müdürlüğü verilerine göre Başkentte bin 421 Mahalle 150 Bulvar 10 bin 700 Cadde 31 bin Sokak ve 9 Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. Numarataj Şubesi yetkilileri Kentsel Dönüşüm Projeleri ve yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla bu sayının arttığına dikkat çekiyor.

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