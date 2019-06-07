Bakan Kasapoğlu’ndan Eda Tuğsuz’a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya’nın Başkenti Roma’da düzenlenen Daimond League yarışmasında cirit atmada 64.51’lik derecesi ile ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota alan Eda Tuğsuz için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İtalya’nın Başkenti Roma’da düzenlenen Daimond League yarışmasında cirit atmada 64.51’lik derecesi ile ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden Eda Tuğsuz’u kutluyorum. Bizleri gururlandıran Eda Tuğsuz’un başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum."
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz