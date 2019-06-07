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CHP Denizli Milletvekili Arslan Hayatını Kaybetti

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan (65), bayram tatili için ailesiyle birlikte gittiği Antalya'nın Aksu ilçesinde evinde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.
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CHP Denizli Milletvekili evli ve 2 çocuk babası Kazım Arslan, bayram tatili nedeniyle ailesi ile birlikte Antalya'nın Aksu ilçesine gitti. Arslan, dün gece saatlerinde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Arslan'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekilimiz Sayın Kazım Arslan, saat 00.30 sıralarında, Antalya- Aksu ilçesinde bayram tatili için ailesiyle beraber bulunduğu evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat etmiştir" denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Denizli Milletvekilimiz Kazım Arslan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun bugünkü İstanbul programını iptal ettiği ve Denizli'ye geçeceği bildirildi. Arslan'ın cenazesinin Denizli’de toprağa verileceği ifade edildi.

KAZIM ARSLAN KİMDİR?

17 Mart 1954'te, Denizli'nin Tavas ilçesinin Solmaz köyünde doğdu, Kızılca kasabasında büyüdü. Baba adı Mesut, Anne adı Ümmehan'dır. Kazım Arslan, tekstil sanayicisi ve avukat; 1976'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.1979-1999 arasında Denizli'de serbest avukatlık yaptı, 4 yıl Denizli Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2 yıl Disiplin Kurulu Üyeliği'nde bulundu.1984-1989 arasında Denizli'de SODEP İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 1989'da SHP İl Sekreterliği'ne, 1991'de SHP İl Başkanlığı'na seçildi. 1992-1995 arası CHP İl Başkanlığı yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği'ni 6 sene, Genel Sekreter Yardımcılığı'nı 4 sene, Genel Başkan Yardımcılığı görevini 1 sene yürüttü. Serbest avukatlığı 1999 yılında bıraktı. Denizli Kültür ve Eğitim Vakfı'nı Atatürkçü ve Cumhuriyetçi arkadaşlarıyla birlikte 1992 yılında kurdu. Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanlığı'nı ve Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği-Denizli Şube Başkanlığı görevini 6'şar yıl yürüttü. 18 yıl Denizli Yüksek Öğretim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Denizli'deki 10 sivil toplum örgütünün üyesi olan Arslan'ın, Siyasete Adanan Hayat adında kitabı vardır. 2014 yerel seçimlerinde CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu, 25. ve 26. Dönem'de Denizli Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. 27. Dönem'de yeniden Denizli Milletvekili seçildi. Arslan, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Bugün 10:35 TSİ DHA Ankara- Siyaset

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