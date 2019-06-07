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Çankaya'da 7/24 İlaçlama

Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Ekipler 7/24 Çankaya sınırları içerisinde ilaçlama yapıyor.
Çankaya'da 7/24 İlaçlama mask
Çankaya'da 7/24 İlaçlama mask
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Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Ekipler 7/24 Çankaya sınırları içerisinde ilaçlama yapıyor. Kış dönemi boyunca ilçe genelinde kışlak mücadelesine devam eden ekipler, 117 merkez mahallede sivrisineklerin dinlenme alanları olan kanalizasyonlarda sıcak sisleme çalışmaları yaptı. Ekipler havaların ısınmasıyla birlikte jit alanlarında da müdahale çalışmalarına başladı. Aynı zamanda kemirgen mücadelesi de sürüyor.

Yaz dönemi artan sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarına karşı çalışmalarına bahar dönemi başlayan ekipler çalışmalarına, merkeze bağlı Yeşilkent, Yakupabdal ve Karataş mahallelerindeki gübrelik alanlarda da devam ediyor. Her canlının gün içinde farklı aktif saatlerinin olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini, 444 06 01 numaralı telefona şikayetlerin bildirilmesi halinde gerekli müdahalenin yapılacağı bilgisini verdi.

Bugün 10:48 TSİ Ankara/ Çankaya- Gündem

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